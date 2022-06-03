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Мир Российско-украинская война

Ограничения против нефти, Сбербанка и "любовницы Путина": что вошло 6-й пакет санкций ЕС

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Фото: OUTVED | ЕС обнародовал содержание шестого пакета санкций

Персональные санкции затронут оккупационные власти Херсонской области, детей и супругу Пескова, главу Роскомнадзора, а также ответственных за преступления в Буче.

Вступил в силу шестой пакет санкций Европейского союза в отношении РФ. Под ограничения попали приближенная к президенту России Владимиру Путину олимпийская чемпионка Алина Кабаева, дети и супруга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, основатель и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож, ряд компаний и финансовых учреждений. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

В шестой пакет санкций ЕС включены:

  • запрет на покупку, импорт и транзит сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от российской нефти, согласно документу, займет 6 месяцев, а от нефтепродуктов — 8 месяцев. Для стран, которые сильно зависят от поставок российского топлива, сделано временное исключение;
  • отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от SWIFT с 14 июня;
  • запрет на вещание телеканалов "Россия РТР / РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр — Международный". В то же время сотрудники вещателей смогут продолжить работать в ЕС;
  • санкции против предприятий "Камаз", УАЗ, "Сухой", "Воентелеком", "Военторг", "Воентекстильпром" и еще 12 компаний;
  • санкции против белорусских предприятий, среди которых "Беларуськалий", Белорусская калийная компания, Белтелерадиокомпания и Inter Tobacco.

В списке из 65 лиц, на которых распространяются персональные санкции, оказались:

  • основатель и генеральный директор "Яндекса" — Аркадий Волож;
  • олимпийская чемпионка, эксдепутат Госдумы РФ, "любовница Путина" по версии СМИ — Алина Кабаева;
  • супруга и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Татьяна Навка, Елизавета Пескова, Николай Песков;
  • глава Роскомнадзора — Андрей Липов;
  • представители оккупационных властей Херсонской и Запорожской областей — "глава областной администрации" Владимир Сальдо, его "заместитель" Кирилл Стремоусов, "глава Мелитополя" Галина Данильченко;
  • начальник Национального центра управления обороной РФ — Михаил Мизинцев;
  • военнослужащие 64-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, ответственные за массовые убийства мирных жителей в Буче;
  • колумнисты "РИА Новости" — Петр Акопов, Виктория Никифорова и Тимофей Сергейцев;
  • сын приближенного к Путину бизнесмена Евгения Пригожина — Павел Пригожин.

Напомним, после введения санкций против Воложа он покинул совет директоров "Яндекса". Также вслед за публикацией перечня ограничений ЕС акции компании обрушились почти на 15%.

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