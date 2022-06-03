Агония по-русски. К чему приведет дефолт России по внешнему долгу

России дали ровно 30 дней до объявления официального дефолта. Дальше — инфляция, развал отраслевых рынков, девальвация рубля и прочие неприятности. Неспособность РФ расплатиться по внешнему долгу обернется для нее сотнями экономических проблем.

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Россия не смогла выполнить обязательства по внешнему долгу, о чем сообщил комитет по кредитным дефолтным свопам 1 июня.

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Выплаты по российским государственным облигациям не пришли на счета иностранных инвесторов 27 мая. После чего владельцы ценных бумаг подали в Euroclear уведомление об объявлении дефолта России по евробондам, погашение которых должно было произойти еще 4 апреля ("Россия-2022").

Речь идет о выплате $1,9 млн, и теперь РФ дали ровно 30 дней до объявления официального дефолта.

Фокус узнал у экспертов, что происходит и как фактически уже случившийся дефолт РФ повлияет на экономику агрессора, а следовательно, на финансирование военной машины Путина.

Не смогли заплатить, или Дефолт РФ как результат санкций Запада

Дефолт РФ – результат действия санкций, отмечают опрошенные Фокусом эксперты.

"25 мая у Российской Федерации истек срок так называемой OFAC license — лицензии, позволявшей осуществлять платежи, несмотря на санкции. Основная идея в том, что санкции были наложены на валютные резервы, но правительство имело новые валютные доходы, и эти средства могли быть в неподсанкционных банках, а при наличии этой лицензии они могли производить валютные платежи для погашения долгов. С 25-го числа у них такой возможности уже нет", — отмечает Дмитрий Боярчук, исполнительный директор CASE Украина. По его словам, поэтому платеж, который совершила РФ, и не пришел на счета получателей.

И если в апреле и в мае РФ удалось избежать официального дефолта, то теперь, после решения кредитного комитета, речь уже идет о том, что держатели получат выплату, стоимость которой будет определяться на аукционе по продаже российских облигаций. В иностранных СМИ отмечают, что, по сути, скоро придется урегулировать CDS на сумму порядка $2,5 млрд., что включает сделки, напрямую связанные с Россией, и другие, основанные на корзине эмитентов.

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"Фактически дефолт по финансовым инструментам, обязательствам – это юридическое понятие, юридический факт, поэтому дефолт по разным инструментам может одновременно быть по одним, и не быть по другим – зависит от условий, принимаемых решений. Очень часто так бывает, что по CDS (credit default swap) признается дефолт, а по облигациям нет, например, поскольку по облигациям предстоит еще определенная процедура. Если говорить о CDS, как раз по ним уже принято решение – далее следует аукцион для определения цен расчета в зависимости от сроков погашения, окончания CDS", — рассказал Фокусу аналитик финансовых рынков Иван Угляница.

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По его словам, дефолт РФ – это лишь вопрос времени, что было понятно еще с начала весны 2022 года.

"Те санкции, которые были введены уже тогда, включая заморозку части золотовалютных резервов РФ, блокирование банков, они были значительно более существенны, чем возможные последствия дефолта, поскольку практически РФ и так в дефолте с тех пор. Сейчас уже вопрос по дефолту фактическому, формальному, который, скорее всего, он состоится уже относительно в недалекой перспективе", — подчеркивает Угляница.

Формально у России есть еще время до 26 июня, чтобы расплатиться по просроченным обязательствам

И хотя России дали еще 30 дней на осуществление просроченных выплат, скорее всего, речь уже идет о том, что дефолт РФ состоялся.

"Риск дефолта близок, как никогда. Технический дефолт — это пропуск платежа по установленной дате выплат. Далее у РФ есть еще 30 дней для погашения. Но поскольку санкции не будут сняты на горизонте выплат, фактически мир готовится к дефолту "по-принуждению" РФ", — отмечает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Зеркальные платежи. Сможет ли РФ погасить внешние долги в валюте

Теперь, когда России уже не отвертеться от признания дефолта, чиновники страны-агрессора продолжают искать новые способы "решения проблемы", чтобы не озвучивать само слово "дефолт" в публичной плоскости. Ведь дефолт может быть подтвержден 26 июня, когда истечет льготный период для двух платежей.

"Минфин РФ пообещал "найти способ" рассчитаться со всеми держателями бондов, но чем, и как это будет выглядеть, пока неизвестно, будет ли это валюта или снова рубли, которые они всем активно предлагают, поэтому рынку следует готовиться к масштабному дефолту", — уверен экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков (УОФА) Виталий Шапран.

Одним из вариантов, который озвучивают в России, является оплата инвесторам валютой, которая идет в страну в виде платежей за поставки энергоносителей.

"РФ ищет пути, как погасить свои долги, и очень вероятно, что они такую ​​возможность найдут. В частности, Bloomberg писал о зеркальных платежах за российский газ", — говорит Дмитрий Боярчук. По его словам, ориентировочно озвученная в России схема может заключаться в следующем: РФ требует от контрагентов оплаты газа в рублях, эти рубли им продают только там, где укажет РФ, а валюта от конвертации может по определенному механизму использоваться для конвертации рублей, что идут на оплату долгов РФ.

"Конечно, это повлечет определенные действия, чтобы прикрыть и эту схему, но это займет время и даст еще определенный период для РФ, чтобы избежать объявления дефолта", — отметил Боярчук.

Инфляция и развал экономики. Какими будут последствия дефолта РФ

Неизбежность дефолта России по внешним обязательствам – это серьезные последствия для всей экономики агрессора, говорят эксперты.

"Для РФ это будут, скорее, психологические последствия, поскольку это будет первый дефолт по иностранным обязательствам с 1917 года. Население опасается самого слова, помня, в том числе, 1998 год, когда был объявлен дефолт по локальным обязательствам", — объясняет Иван Угляница.

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Впрочем, говорят и о том, что дефолт по одним ценным бумагам может потянуть за собой цепочку дефолтов для других, что негативно скажется в принципе на долговом рынке России.

"Долговой рынок РФ рухнет, а бизнес на долгое время будет ограничен к доступу к внешним инвестициям, а после будет платить высокие проценты. Сейчас РФ стала закрытой экономикой, введенные санкции повесили железный занавес, существенно ограничив любую кооперацию с Западом. В итоге влияние дефолта будет иметь ограниченное влияние на начальной стадии, но заложит большие трудности для страны в среднесрочном и долгосрочном горизонте, сделав любое привлечение средств очень дорогим и единым источником финансирования будет сама РФ", — подчеркивает Андрей Шевчишин. По его словам, санкции уже существенно повлияли на экономику агрессора: на 2022 год ожидается падение экономики на 8% и более, и падение на 2,5% в 2023 году.

На практике для россиян все может быть гораздо серьезнее, чем озвученные цифры, — речь идет о падении внутреннего производства, бешеных ростах цен на импорт, а также росте безработицы в РФ.

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"Главная проблема экономики РФ сейчас – это развал структуры отраслевых рынков. Если разделить экономику на энергетику и не-энергетику, то все, что не попало в энергетику, находится в коматозном состоянии. Снижение спроса по всем секторам сопровождается инфляцией предложения, имеющего природу дефицита. Полностью парализовано машиностроение и другие высокотехнологичные сектора. Если брать в среднем, то ВВП РФ в 2022 году упадет только на 10%, инфляция составит 20-25%, но это при условии, что деньги переводят из нефтегазового сектора в поддержку других отраслей", — говорит Виталий Шапран.

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По его мнению, пока на повестке дня остается главным вопрос — удастся ли до конца года свергнуть нефтегазовое "эльдорадо" в РФ с помощью санкций?

"Если выручка агрессора будет сокращена хотя бы на 30-35%, Россия потеряет способность финансировать войну в прошлых масштабах, а их экономика захлебнется в безработице", — резюмирует Виталий Шапран.

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