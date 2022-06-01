Все ближе к дефолту: Россия не выплатила проценты по кредитным облигациям

Инвесторы требуют от РФ выплатить проценты за просроченные платежи по евробондам на $1,9 млн. Финансовые эксперты прогнозируют неизбежный дефолт страны из-за накопившихся долгов.

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Россия не выплатила инвесторам проценты за просроченные платежи по евробондам на 1,9 млн долларов и повлекла за собой страховую выплату на миллиарды. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Комитета по определению кредитных деривативов.

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"По кредитным дефолтным свопам произошла "невыплата", поскольку Россия не включила дополнительный процент в просроченную выплату облигаций, произведенную в середине мая", – отметили финансовые аналитики.

Bloomberg добавило, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину инвесторы начали покупать облигации на российский долг. Задолженность, которую Комитет признал непогашенной, уже наступила, поэтому инвесторы будут претендовать на выплаты по самому долгу и его страхованию.

"Несмотря на сравнительно небольшую сумму, упущенные проценты приведут к срабатыванию всех непогашенных кредитных дефолтных свопов РФ, а окончательную сумму установят на аукционе", – говорится в сообщении.

[ + – ] Россия имеет около 40 млрд долларов в международных облигациях

Американская пост-трейдовая и расчетная компания Depository Trust & Clearing Corp заявила, что к концу мая кредитно-дефолтные свопы покрывали чистый российский долг в размере 1,5 млрд долларов. В конце апреля этот показатель был в размере 3,2 млрд долларов.

Долги России выставят на аукцион

Неуплаты 1,9 млн долларов недостаточно, чтобы вызвать перекрестный дефолт по другим инструментам. Минимальный порог составляет не менее 75 млн долларов, следует из документов на другие российские еврооблигации, которые проверили журналисты.

Reuters сообщило, что 6 июня Комитет по определению кредитных деривативов соберется, чтобы продолжить процесс оценки, который может перейти к организации аукциона для определения выплат.

Некоторые инвесторы полагают, что дефолт РФ по другим долгам выглядит неизбежным после продления в конце мая министерством финансов США лицензии, позволяющей кредиторам получать платежи из России.

Россия имеет около 40 миллиардов долларов в обращении по международным облигациям.

Напомним, что вложившие средства в российские облигации требуют признать дефолт страны по бондам в апреле. Это произошло из-за того, что у минфина РФ возникли трудности с расчетами по выпускам евробондов "Россия-2022" и "Россия-2042".

Bloomberg ранее оценило вероятность дефолта РФ на уровне 90%. Российский министр финансов Антон Силуанов заявлял, что РФ не будет объявлять дефолт по суверенному долгу в размере 20 млрд долларов.