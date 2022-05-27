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Проблемы с деньгами: инвесторы заявили о дефолте России по облигациям за апрель

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Фото: РБК | РФ не перечислила деньги после требования инвесторов

Российские кредиторы хотят получить 1,9 млн долларов – проценты за просроченные платежи по евробондам. Минфин США советует банку-корреспонденту не проводить оплаты из РФ.

Инвесторы, вложившиеся в российские облигации, требуют признать дефолт по бондам в апреле. Кредиторы заявляют о необходимости выплат 1,9 млн долларов в виде дополнительных процентов за просроченный платеж, сообщил международный Комитет по определению кредитных деривативов.

Россия погасила евробонды в течение грейс-периода (льготный период уплаты процентов по кредиту, – ред.), а не на определенную дату. В документах по облигациям сказано, что инвесторы вправе получить дополнительные проценты на основную сумму за просрочку.

РФ не стала включать сумму за просрочку в платеж и не перечислила деньги после требования инвесторов. Теперь они требуют объявления дефолта по облигациям "Россия-2022", говорится в заявлении комитета.

Инвесторы и комитет обсудили возникшую проблему 27 мая, но решения не приняли. Разговор продолжат 31 мая.

Дефолт в России – у агрессора проблемы с деньгами

По данным журнала Forbes, в начале апреля у российского минфина возникли трудности с расчетами по выпускам евробондов "Россия-2022" и "Россия-2042". Первый выпуск предполагает погашение облигаций на 552,4 млн долларов, а второй — выплату купонов на $84 млн.

Минфин США потребовал от банка-корреспондента JPMorgan не выполнять платежное поручение РФ. Условия облигационных выпусков отводят России 30 дней, за которые надо рассчитаться в валюте выпуска (в долларах), или наступит дефолт.

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Минфин США не продлил лицензию 9C, позволяющую РA обслуживать долг

24 мая Минфин США решил не продлевать генеральную лицензию 9C, позволяющую России обслуживать долг. Без этой лицензии инвесторы в США не могут получать российские деньги, а финансовые организации — проводить платежи. Все эти моменты приближают Россию к дефолту.

Эксперты говорят, что в стране-агрессоре еще остались определенные валютные поступления и остатки на валютных счетах, которыми оплачивается внешний долг. Последний раз РФ платила купонные и основные платежи по еврооблигациям в начале мая.

Напомним, что в мае этого года агентство Bloomberg оценивало вероятность дефолта России на уровне 90%. Глава российского минфина Антон Силуанов подтвердил, что Россия не намерена объявлять дефолт по суверенному долгу в размере 20 млрд долларов.