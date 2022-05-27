Проблеми з грошима: інвестори заявили про дефолт Росії по облігаціям за квітень

Російські кредитори хочуть отримати 1,9 млн. доларів — відсотки за прострочені платежі по євробондах. Мінфін США радить банку-кореспондентові не проводити оплати з РФ.

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Інвестори, що вклали у російські облігації, вимагають визнати дефолт за бондами у квітні. Кредитори заявляють про необхідність виплат 1,9 млн. доларів у вигляді додаткових відсотків за прострочений платіж, повідомив міжнародний Комітет з визначення кредитних деривативів.

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Росія погасила євробонди протягом грейс-періоду (пільговий період сплати відсотків за кредитом – ред.), а не на певну дату. У документах по облігаціям сказано, що інвестори мають право отримати додаткові відсотки на основну суму за прострочення.

РФ стала включати суму за прострочення в платіж і перерахувала гроші після вимоги інвесторів. Наразі вони вимагають оголошення дефолту за облігаціями "Росія-2022", йдеться у заяві комітету.

Інвестори і комітет обговорили проблему 27 травня, але рішення не ухвалили. Розмову продовжать 31 травня.

Дефолт у Росії — в агресора проблеми з грошима

За даними журналу Forbes, на початку квітня у російського мінфіну виникли труднощі з розрахунками щодо випусків євробондів "Росія-2022" та "Росія-2042". Перший випуск передбачає погашення облігацій на 552,4 млн. доларів, а другий — виплату купонів на $84 млн.

Мінфін США вимагає від банку-кореспондента JPMorgan не виконувати платіжне доручення РФ. Умови облігаційних випусків відводять Росії 30 днів, за які треба розрахуватися у валюті випуску (у доларах), або ж настане дефолт.

[ + – ] Мінфін США не продовжив ліцензію 9C, що дозволяє РA обслуговувати борг

24 травня Мінфін США вирішив не продовжувати генеральну ліцензію 9C, яка дозволяє Росії обслуговувати борг. Без цієї ліцензії інвестори в США не можуть отримувати російські гроші, а фінансові організації проводити платежі. Усі ці моменти наближають Росію до дефолту.

Експерти кажуть, що у країні-агресорі ще залишилися певні валютні надходження та залишки на валютних рахунках, якими сплачується зовнішній борг. Востаннє РФ платила купонні та основні платежі по єврооблігаціям на початку травня.

Нагадаємо, що в травні цього року агентство Bloomberg оцінювало ймовірність дефолту Росії на рівні 90%. Глава російського мінфіну Антон Силуанов підтвердив, що Росія не має наміру оголошувати дефолт за суверенним боргом у розмірі 20 млрд доларів.