Ризик дефолту в Росії виріс до 90%, — Bloomberg

Журналісти стверджують, що збільшення ризику пов'язане з рішенням Адміністрації президента США Джо Байдена повністю заблокувати виплати облігацій з РФ американським інвесторам. Імовірно, це відбудеться наступного тижня.

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У Росії зростає ризик дефолту після того, як інвестори відреагували на останні сигнали зі США, повідомляє агентство Bloomberg.

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Адміністрація Джо Байдена має намір повністю заблокувати виплати з облігацій з країни американським інвесторам із наступного тижня. Видання зазначає, що ринкова оцінка ймовірності дефолту Росії протягом одного року зросла у середу до 90% із 77%.

Незважаючи на широкомасштабні санкції, досі Росії вдавалося уникати дефолту, зокрема завдяки тому, що в США дозволили виплати за облігаціями американським інвесторам. Однак ця можливість закриється вже 25 травня, зазначила міністриня фінансів Джанет Єллен.

У той же час, міністр фінансів РФ Антон Силуанов підтвердив у середу, що Росія не має наміру оголошувати дефолт за суверенним боргом у розмірі майже 20 мільярдів доларів, який вона повинна іноземним інвесторам, і платитиме в рублях, якщо перекази будуть заблоковані.

Наступні перекази боргу Москви мають бути здійснені 27 травня з іноземних облігацій з терміном погашення у 2026 і 2036 роках. Ці платежі піддаються ризику, якщо американським інвесторам буде заборонено отримувати російські кошти, хоча Росія має 30-денний пільговий період, щоб знайти рішення, оскільки це було зроблено раніше цього місяця.

Раніше Фокус розповідав, що Росія опинилася на межі дефолту. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США не продовжить ліцензію, яка дозволяла обслуговувати РФ суверенний борг у доларах.

Також ми повідомляли, що колишній президент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пригрозив Європі дефолтом. На думку експрезидента РФ, у ЄС можлива гіперінфляція, після якої "настане хвиля злочинного насильства". Станеться це, за його словами, через нестабільну фінансову систему.