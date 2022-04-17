Дмитро Медведєв пригрозив Європі дефолтом, якщо він настигне Росію

На думку експрезидента РФ, у ЄС можлива гіперінфляція, після якої "настане хвиля злочинного насильства". Станеться це, за його словами, через нестабільну фінансову систему.

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Заступник голови Ради безпеки та експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Європейському союзу дефолтом, якщо він трапиться в його країні через нестабільність фінансової системи. Про це він написав у його Telegram-каналі.

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Урсула фон дер Ляєн, яку експрезидент Росії назвав "європейською тіткою", дедалі частіше говорить про дефолт по зобов'язаннях в РФ. Саме у цьому, на думку Медведєва, і полягає задум "мазохістів" із Брюсселя та заокеанських партнерів.

Він також назвав два "очевидні моменти":

Дефолт РФ може обернутися дефолтом Європи; Європу спіткає насильницька злочинність через гіперінфляцію.

Дефолт у Європі може бути як моральним, так і матеріальним.

"Фінансова система ЄС не цілком стійка, довіра людей падає. І так сильно не трясло навіть у пріснопам'ятному 2008-му, а тоді було дуже важко", — вважає заступник голови Ради безпеки РФ.

Зі свого боку гіперінфляція приведе за собою відсутність "елементарних продуктів у магазинах" і через біженців до хвилі насильницької злочинності "більше, ніж албанська". Після цього риторика "брюссельських дядьок і тіток" зміниться.

"А то на вулицях доглянутих європейських міст горітимуть смердючі вогнища з шин на славу героїв Майдану та Великої Перемоги над Європою!" — резюмує Дмитро Медведєв.

[ + – ] Медведєв про "дефолт" у Європі

Нагадаємо, 14 квітня Медведєв пригрозив розгортанням ядерної зброї, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Після затримання українського нардепа Віктора Медведчука Медведєв пригрозив Україні "викраданнями у відповідь представників влади".