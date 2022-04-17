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Дмитро Медведєв пригрозив Європі дефолтом, якщо він настигне Росію

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медвелєв погрожує дефолтом

На думку експрезидента РФ, у ЄС можлива гіперінфляція, після якої "настане хвиля злочинного насильства". Станеться це, за його словами, через нестабільну фінансову систему.

Заступник голови Ради безпеки та експрезидент РФ Дмитро Медведєв пригрозив Європейському союзу дефолтом, якщо він трапиться в його країні через нестабільність фінансової системи. Про це він написав у його Telegram-каналі.

Урсула фон дер Ляєн, яку експрезидент Росії назвав "європейською тіткою", дедалі частіше говорить про дефолт по зобов'язаннях в РФ. Саме у цьому, на думку Медведєва, і полягає задум "мазохістів" із Брюсселя та заокеанських партнерів.

Він також назвав два "очевидні моменти":

  1. Дефолт РФ може обернутися дефолтом Європи;
  2. Європу спіткає насильницька злочинність через гіперінфляцію.

Дефолт у Європі може бути як моральним, так і матеріальним.

"Фінансова система ЄС не цілком стійка, довіра людей падає. І так сильно не трясло навіть у пріснопам'ятному 2008-му, а тоді було дуже важко", — вважає заступник голови Ради безпеки РФ.

Зі свого боку гіперінфляція приведе за собою відсутність "елементарних продуктів у магазинах" і через біженців до хвилі насильницької злочинності "більше, ніж албанська". Після цього риторика "брюссельських дядьок і тіток" зміниться.

"А то на вулицях доглянутих європейських міст горітимуть смердючі вогнища з шин на славу героїв Майдану та Великої Перемоги над Європою!" — резюмує Дмитро Медведєв.

Медведєв про "дефолт" у Європі
Медведєв про "дефолт" у Європі

Нагадаємо, 14 квітня Медведєв пригрозив розгортанням ядерної зброї, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Після затримання українського нардепа Віктора Медведчука Медведєв пригрозив Україні "викраданнями у відповідь представників влади".