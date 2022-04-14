У РФ погрожують розгорнути ядерну зброю в Балтиці, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО

Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під будинком, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".

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У Росії погрожують розмістити ядерну зброю та гіперзвукові ракети в Європейській частині Росії — Калінінградській області. Це станеться, якщо Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО. Таку заяву зробив заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв, повідомляє британське видання "Reuters".

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Російський політик заявив, що в разі вступу двох Скандинавських країн до Альянсу Росія буде змушена посилити свої сухопутні, військово-морські та військово-повітряні сили в Балтійському морі. Крім того, російський політик натякнув, що більше не може йтися про "без'ядерну" Балтію, де знаходиться Калінінградська область Росії між Польщею, Німеччиною та Литвою.

"Ні про який без'ядерний статус Балтії більше не може йтися — баланс має бути відновлений", — сказав колишній президент РФ.

Медведєв сподівається, що Швеція та Фінляндія зрозуміють сенс сказаного. У протилежному разі російський політик пригрозив, що їм доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під будинком, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".

Колишній російський прем'єр стверджує, що бажання вступити до Альянсу виникло не через початок повномасштабного російського вторгнення в Україну. Він заявив, що ще до війни були сили, які хотіли "затягнути їх в альянс". Він додав, що суспільство в цих країнах "розколоте приблизно навпіл".

"Ніхто з розсудливих людей не хоче підвищення цін та податків, посилення напруженості вздовж кордонів, "Іскандерів", гіперзвуку та кораблів з ядерною зброєю буквально на відстані витягнутої руки від власного будинку", — сказав він.

Міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас заявив, що Росія розмістила ядерну зброю в Калінінграді ще до повномасштабної війни проти України.

"У Калінінграді завжди зберігали ядерну зброю... Про це чудово знає міжнародна спільнота, країни регіону... Вони використовують це як погрозу", — сказав він.

У 2018 році Глава комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов підтвердив, що в Калінінградській області розміщені комплекси "Іскандери" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів, у яких можуть міститися ядерні боєголовки.

"Розмістили, і розміщення іноземної військової інфраструктури автоматично потрапляє до переліку з першочергового знищення", — сказав він тоді.

Нагадаємо, 14 квітня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що одним із наслідків початку війни Росії проти України стане вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. За його словами, так "Кремль отримає НАТО за пів години їзди від Санкт-Петербурга".

Раніше, 13 квітня, ЗМІ повідомили, що Швеція вирішила подати заявку на вступ до військового блоку. Паралельно з цим рішенням у Фінляндії почалися дебати про можливість приєднання до Альянсу.

12 квітня Росія почала стягувати до кордону з Фінляндією війська. Очевидці зафільмували рух важкого ракетного озброєння по трасі, яка веде з Санкт-Петербурга.