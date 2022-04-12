Росія стягує ракетне озброєння до кордону з Фінляндією — ЗМІ (фото, відео)

Очевидці зняли рух важкого ракетного озброєння трасою А-181, яка веде із Санкт-Петербурга.

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У бік кордону з Фінляндією було помічено рух важких ракетних систем Збройних Сил Росії. Імовірно, самохідні комплекси К-300 "Бастіон-П", призначені для ураження надводних кораблів та авіаносців, висунулися у бік Фінляндії після того, як представники Скандинавських країн заявили про готовність найближчим часом стати членами НАТО. Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

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На відео, знятому очевидцями, можна помітити, як ракетні комплекси ЗС РФ проїжджають повз вказівник на столицю Фінляндії — Гельсінкі. Стягування важкого озброєння відбулося на тлі вчорашньої заяви спікера Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що кроки Фінляндії та Швеції, які вживаються, у бік Альянсу не принесуть "додатково безпеку на європейський континент".

"Ми неодноразово говорили, що Альянс залишається інструментом, націленим на конфронтацію, і його подальше розширення не принесе стабільності на європейський континент", — сказав Пєсков.

[ + – ] Дорожні знаки, що ведуть до столиці Фінляндії — Гельсінкі

[ + – ] Траса А-181 веде із Санкт-Петербурга до Фінляндії.

Фінляндія прагне НАТО

Про можливість вступу Фінляндії в НАТО заявив міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто після участі 7 квітня у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. За його словами, уряд Фінляндії готовий у найкоротший термін подати заявку на вступ до Альянсу, якщо буде достатня підтримка парламенту. Тим більше, що технічно це здійснити досить нескладно, оскільки навчання військовослужбовців і рівень оборонних витрат у країні вже відповідають вимогам НАТО.

Крім того, згідно з останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію "значною військовою загрозою". Це на 25% більше, ніж показники 2021 року, пише Daily Mail.

Водночас американські чиновники повідомили про те, що питання членства Фінляндії та Швеції в Альянсі обговорювалося "на численних зустрічах", зокрема під час переговорів між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня. Представники Білого дому зазначили, що розгляд заявки від скандинавських країн триватиме від 4 до 12 місяців.

Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив про те, що Швеція і Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО за швидкою процедурою. Для цього країнам достатньо подати заявку.