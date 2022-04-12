Росія стягує ракетне озброєння до кордону з Фінляндією — ЗМІ (фото, відео)
Очевидці зняли рух важкого ракетного озброєння трасою А-181, яка веде із Санкт-Петербурга.
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У бік кордону з Фінляндією було помічено рух важких ракетних систем Збройних Сил Росії. Імовірно, самохідні комплекси К-300 "Бастіон-П", призначені для ураження надводних кораблів та авіаносців, висунулися у бік Фінляндії після того, як представники Скандинавських країн заявили про готовність найближчим часом стати членами НАТО. Про це повідомляє британська газета Daily Mail.
На відео, знятому очевидцями, можна помітити, як ракетні комплекси ЗС РФ проїжджають повз вказівник на столицю Фінляндії — Гельсінкі. Стягування важкого озброєння відбулося на тлі вчорашньої заяви спікера Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що кроки Фінляндії та Швеції, які вживаються, у бік Альянсу не принесуть "додатково безпеку на європейський континент".
"Ми неодноразово говорили, що Альянс залишається інструментом, націленим на конфронтацію, і його подальше розширення не принесе стабільності на європейський континент", — сказав Пєсков.
Фінляндія прагне НАТО
Про можливість вступу Фінляндії в НАТО заявив міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто після участі 7 квітня у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі. За його словами, уряд Фінляндії готовий у найкоротший термін подати заявку на вступ до Альянсу, якщо буде достатня підтримка парламенту. Тим більше, що технічно це здійснити досить нескладно, оскільки навчання військовослужбовців і рівень оборонних витрат у країні вже відповідають вимогам НАТО.
Крім того, згідно з останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію "значною військовою загрозою". Це на 25% більше, ніж показники 2021 року, пише Daily Mail.
Водночас американські чиновники повідомили про те, що питання членства Фінляндії та Швеції в Альянсі обговорювалося "на численних зустрічах", зокрема під час переговорів між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня. Представники Білого дому зазначили, що розгляд заявки від скандинавських країн триватиме від 4 до 12 місяців.
Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив про те, що Швеція і Фінляндія зможуть приєднатися до НАТО за швидкою процедурою. Для цього країнам достатньо подати заявку.