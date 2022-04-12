Россия стягивает ракетное вооружение к границе с Финляндией, — СМИ (фото, видео)

Очевидцы засняли движение тяжелого ракетного вооружения по трассе А-181, которая ведет из Санкт-Петербурга.

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В сторону границы с Финляндией было замечено движение тяжелых ракетных систем Вооруженных сил России. Предположительно, самоходные комплексы К-300 "Бастион-П", что предназначены для поражения надводных кораблей и авианосцев, выдвинулись в сторону Финляндии после того, как представители Скандинавских стран заявили о готовности в ближайшее время стать членами НАТО. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

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На видео, снятым очевидцами, можно заметить, как ракетные комплексы ВС РФ проезжают мимо указателя на столицу Финляндии — Хельсинки. Стягивание тяжелого вооружения произошло на фоне вчерашнего заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что предпринимаемые шаги Финляндии и Швеции в сторону Альянса не принесут "дополнительно безопасность на европейский континент".

'Мы неоднократно говорили, что Альянс остается инструментом, нацеленным на конфронтацию, и его дальнейшее расширение не принесет стабильности на европейский континент', — сказал Песков.

[ + – ] Дорожные знаки, ведущие к столице Финляндии - Хельсинки

[ + – ] Трасса А-181 ведет из Санкт-Петербурга в Финляндию.

Финляндия стремится в НАТО

О возможности вступления Финляндии в НАТО заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто после участия 7 апреля во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. По его словам, правительство Финляндии готово в кратчайшие сроки подать заявку на вступление в Альянс, если будет достаточная поддержка парламента. Тем более, что технически это осуществить достаточно несложно, поскольку выучка военнослужащих и уровень оборонных расходов в стране уже соответствуют требованиям НАТО.

Кроме того, согласно последним опросам, проведенным финской компанией по исследованию рынка, 84% финнов считают Россию "значительной военной угрозой". Это на 25% больше, чем показатели в 2021 году, пишет Daily Mail.

В свою очередь американские чиновники сообщили о том, что вопрос членства Финляндии и Швеции в Альянсе обсуждался "на многочисленных встречах", в том числе и во время переговоров между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе. Представители Белого дома отметили, что рассмотрение заявки от скандинавских стран займет от 4 до 12 месяцев.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к НАТО по быстрой процедуре. Для этого странам достаточно подать заявку.