Большая ошибка России: Швеция и Финляндия готовы вступить в НАТО уже этим летом, — Times

К стремлению стать членами Альянса страны подтолкнуло полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО уже этим летом, в результате чего российская армия будет "растянута" для защиты границ РФ с этими странами. Об этом со ссылкой на неназванных официальных лиц в понедельник, 11 апреля, сообщает издание Times.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Американские чиновники сообщили журналистам, что вопрос членства Финляндии и Швеции в Альянсе обсуждался "на многочисленных встречах", в том числе и во время переговоров между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе, на которых присутствовали представители скандинавских стран.

В публикации отмечается, что Соединенные Штаты рассчитывают на вступление этих двух стран в организацию — этот шаг станет прямым следствием полномасштабного вторжения России в Украину и поспособствует "растягиванию" российских Вооруженных сил в результате расширения западного альянса с 30 до 32 членов. Таким образом руководство РФ допустило "большую стратегическую ошибку", начав полномасштабную войну в Украине, утверждают собеседники издания.

[ + – ] Границы стран НАТО, Швеции, Финляндии и РФ

Журналисты отметили, что ранее уже сообщалось о подготовке Финляндии к потенциальной подаче заявки на вступление в НАТО "до середины лета" для сдерживания потенциальной угрозы со стороны России, при том, что ранее скандинавское государство не вступало в военные блоки также и для того, чтобы не провоцировать своего восточного соседа, длинна общей границы с которым составляет 1300 километров. После начала вторжения 24 февраля поддержка финским обществом вступления в НАТО удвоилась с 30% до 60%, утверждают журналисты со ссылкой на серию опросов.

"Никогда не недооценивайте способность финнов быстро принимать решения, когда мир меняется", — сказал изданию бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб, добавив, что подача Финляндией заявки на членство в Альянсе уже "решенный вопрос".

В парламенте Финляндии на следующей неделе будет представлен доклад правительственный доклад касательно вопроса о национальной безопасности, который, как ожидается, поможет финским законодателям принять собственное решение, прежде чем по этому поводу состоится голосование.

"У нас будут очень тщательные обсуждения, но это займет не больше времени, чем необходимо. Думаю, мы закончим обсуждение до середины лета", — заявила премьер-министр Санна Марин на пресс-конференции в пятницу, 8 апреля.

В свою очередь Стубб предположил, что заявка на членство в НАТО будет подана Финляндией "где-то в мае", к саммиту организации в Мадриде, который состоится 29-30 июня.

В материале отмечается, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину руководство Финляндии провело серию интенсивных переговоров, чтобы узнать мнение других государств-членов Альянса по поводу возможной заявки на членство. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже публично заверял, что двери организации открыты не только для Финляндии, но и для Швеции. Также возможное членство двух стран поддерживают ряд стран, состоящих в НАТО, включая США, Германию, Великобританию, Турцию и Францию.

Что касается Швеции, то там власти уже проводят пересмотр своей политики безопасности, который должен завершиться к маю этого года. Премьер-министр страны Магдалена Андерссон две недели назад заявила, что она "ни в коем случае" не готова исключать членство Швеции в НАТО.

"Однако попытка вступить в НАТО, скорее всего, будет воспринята Кремлем как провокация, для которого расширение возглавляемого США альянса на своих границах было главным поводом для беспокойства в плане безопасности", — говорится в публикации.

Напомним, ранее генсек НАТО Столтенберг заверил, что Швеция и Финляндия смогут присоединиться к организации по ускоренной процедуре.

Тем временем американские журналисты сообщили, что страны НАТО разделились во мнениях касательно вопроса отношений с РФ в условиях войны против Украины — часть членов Альянса хотят полного их разрыва, остальные выступают за поддерживание контактов с агрессором.