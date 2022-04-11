Велика помилка Росії: Швеція і Фінляндія готові вступити в НАТО вже цього літа, — Times

До прагнення стати членами Альянсу країни підштовхнуло повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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Фінляндія і Швеція готові вступити в НАТО вже цього літа, внаслідок чого російська армія буде "розтягнута" для захисту кордонів РФ із цими країнами. Про це з посиланням на неназваних офіційних осіб у понеділок, 11 квітня, повідомляє видання Times.

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Американські чиновники повідомили журналістам, що питання членства Фінляндії та Швеції в Альянсі обговорювалося "на численних зустрічах", зокрема під час переговорів між міністрами закордонних справ НАТО минулого тижня, на яких були присутні представники скандинавських країн.

У публікації наголошується, що Сполучені Штати розраховують на вступ цих двох країн до організації — цей крок стане прямим наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну та сприятиме "розтягуванню" російських Збройних сил унаслідок розширення західного альянсу з 30 до 32 членів. Так керівництво РФ припустилося "великої стратегічної помилки", розпочавши повномасштабну війну в Україні, стверджують співрозмовники видання.

[ + – ] Кордони країн НАТО, Швеції, Фінляндії та РФ

Журналісти зазначили, що раніше вже повідомлялося про підготовку Фінляндії до потенційного подавання заявки на вступ до НАТО "до середини літа" для стримування потенційної загрози з боку Росії, при тому, що раніше скандинавська держава не вступала у воєнні блоки також і для того, щоб не провокувати свого східного сусіда, довжина загального кордону, з яким становить 1 300 кілометрів. Після початку вторгнення 24 лютого підтримка фінським суспільством вступу до НАТО подвоїлася з 30 до 60%, стверджують журналісти з посиланням на серію опитувань.

"Ніколи не недооцінюйте здатність фінів швидко ухвалювати рішення, коли світ змінюється", — сказав виданню колишній прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб, додавши, що подання Фінляндією заявки на членство в Альянсі вже "вирішене питання".

У парламенті Фінляндії наступного тижня буде представлена урядова доповідь щодо питання про національну безпеку, яка, як очікується, допоможе фінським законодавцям ухвалити власне рішення, перш ніж із цього приводу відбудеться голосування.

"У нас будуть дуже ретельні обговорення, але це займе не більше часу, ніж потрібно. Думаю, ми закінчимо обговорення до середини літа", — заявила прем'єр-міністриня Санна Марін на пресконференції у п'ятницю, 8 квітня.

Водночас Стубб припустив, що заявку на членство в НАТО буде подано Фінляндією "десь у травні", до саміту організації в Мадриді, який відбудеться 29-30 червня.

У матеріалі зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну керівництво Фінляндії провело серію інтенсивних переговорів, щоб дізнатися про думку інших держав-членів Альянсу щодо можливої заявки на членство. При цьому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уже публічно запевняв, що двері організації відчинені не тільки для Фінляндії, а й для Швеції. Також можливе членство двох країн підтримує низка країн, що перебувають у НАТО, враховуючи США, Німеччину, Великобританію, Туреччину та Францію.

Що стосується Швеції, то там влада вже проводить перегляд своєї безпекової політики, який має завершитися до травня цього року. Прем'єр-міністриня країни Магдалена Андерссон два тижні тому заявила, що вона "у жодному разі" не готова виключати членство Швеції в НАТО.

"Однак спроба вступу в НАТО, швидше за все, буде сприйнята Кремлем як провокація, для якого розширення альянсу, який очолює США, на своїх кордонах було головним приводом для занепокоєння в плані безпеки", — йдеться в публікації.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Столтенберг запевнив, що Швеція та Фінляндія зможуть приєднатися до організації за прискореною процедурою.

Тим часом американські журналісти повідомили, що країни НАТО розділилися на думку щодо питання відносин з РФ в умовах війни проти України — частина членів Альянсу хочуть повного їх розриву, решта виступають за підтримання контактів з агресором.