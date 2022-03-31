Фінляндія та Швеція зможуть швидко вступити до НАТО, якщо подадуть заявку, — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО вважає, що Фінляндія має вирішити, чи хоче вона вступити до Альянсу.

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Швеція та Фінляндія можуть приєднатися до НАТО за швидкою процедурою, якщо вирішать подати заявку на вступ. Ці дві скандинавські країни відповідають стандартам НАТО, а Фінляндія є близьким партнером організації. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу.

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Єнс Столтенберг підкреслив, що Фінляндія має вирішити для себе, чи хоче вона увійти до Альянсу. У свою чергу, НАТО поважатиме будь-який вибір, включаючи наміри залишитися позаблоковою нейтральною державою.

"Фінляндія — дуже близький партнер НАТО. Збройні сили Фінляндії та Швеції відповідають стандартам НАТО. Якщо вони надішлють заявки, я очікую, що це буде сприйнято позитивно, буде знайдено шлях, як швидко домовитися про протокол про вступ і йти шляхом до членства в НАТО", — сказав він.

26 березня президент Фінляндії заявив, що вступ країни до НАТО збільшить напруженість у відносинах з Росією. Однак, він додав, що переваг вступу до Альянсу більше, ніж недоліків. А найважливіше – знайти рішення для безпеки його країни.

Тим часом підтримка приєднання Фінляндії до військового блоку зростає серед фінів. За даними останнього соціологічного дослідження організації Kantar TNS Helsingin Sanomat, 61% жителів виступають за вступ до НАТО, 16% проти, а 23% не визначилися. Попереднє опитування, яке проводилося 18-23 березня, показало, що прихильників НАТО у Фінляндії 54%, а противників – 21%.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Україна візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО, яке відбудеться 6-7 квітня у Брюсселі. Там також будуть представники Фінляндії, Швеції, Грузії та інших країн.

Раніше, 25 квітня, в МЗС Росії повідомили, що вступ Фінляндії до Альянсу матиме військово-політичні наслідки. Представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова заявила, що Москва продовжує розглядати лінію уряду Фінляндії щодо продовження політики неприєднання до НАТО.