RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Фінляндія та Швеція зможуть швидко вступити до НАТО, якщо подадуть заявку, — Столтенберг

698
Єнс Столтенберг
Фото: НАТО | Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО вважає, що Фінляндія має вирішити, чи хоче вона вступити до Альянсу.

Швеція та Фінляндія можуть приєднатися до НАТО за швидкою процедурою, якщо вирішать подати заявку на вступ. Ці дві скандинавські країни відповідають стандартам НАТО, а Фінляндія є близьким партнером організації. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу.

Єнс Столтенберг підкреслив, що Фінляндія має вирішити для себе, чи хоче вона увійти до Альянсу. У свою чергу, НАТО поважатиме будь-який вибір, включаючи наміри залишитися позаблоковою нейтральною державою.

"Фінляндія — дуже близький партнер НАТО. Збройні сили Фінляндії та Швеції відповідають стандартам НАТО. Якщо вони надішлють заявки, я очікую, що це буде сприйнято позитивно, буде знайдено шлях, як швидко домовитися про протокол про вступ і йти шляхом до членства в НАТО", — сказав він.

26 березня президент Фінляндії заявив, що вступ країни до НАТО збільшить напруженість у відносинах з Росією. Однак, він додав, що переваг вступу до Альянсу більше, ніж недоліків. А найважливіше – знайти рішення для безпеки його країни.

Тим часом підтримка приєднання Фінляндії до військового блоку зростає серед фінів. За даними останнього соціологічного дослідження організації Kantar TNS Helsingin Sanomat, 61% жителів виступають за вступ до НАТО, 16% проти, а 23% не визначилися. Попереднє опитування, яке проводилося 18-23 березня, показало, що прихильників НАТО у Фінляндії 54%, а противників – 21%.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Україна візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради НАТО, яке відбудеться 6-7 квітня у Брюсселі. Там також будуть представники Фінляндії, Швеції, Грузії та інших країн.

Раніше, 25 квітня, в МЗС Росії повідомили, що вступ Фінляндії до Альянсу матиме військово-політичні наслідки. Представниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова заявила, що Москва продовжує розглядати лінію уряду Фінляндії щодо продовження політики неприєднання до НАТО.