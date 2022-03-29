Україна візьме участь у новому засіданні Північноатлантичної ради НАТО

В одній із зустрічей, крім міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, будуть також присутні глави МЗС Грузії, Фінляндії, Швеції та інших країн.

Україна візьме участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 6-7 квітня, яке відбудеться під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Про це йдеться в пресрелізі організації.

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Згідно з програмою заходів, 6 квітня відбудеться зустріч у форматі робочої вечері, а наступного дня відбудуться дві сесії зустрічей. На першій в очному чи дистанційному форматі, крім міністрів країн-членів НАТО, будуть присутні глави МЗС України, Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії та Швеції.

За підсумками зустрічей 7 квітня генсек Альянсу виступить із брифінгом.

Нагадаємо, що нещодавно Польща запропонувала перекинути миротворчий контингент під егідою НАТО в Україну для припинення повномасштабного вторгнення з боку РФ.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Альянсу закликав країни-члени організації надати країні хоча б 1% своїх танків та авіації для захисту у війні проти Росії.