Дуда запропонує НАТО ввести миротворців в Україну

Польський лідер Анджей Дуда зазначив, що те, що відбувається в Україні, — прецедент з часів Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує на саміті НАТО у Брюсселі ввести миротворчу місію в Україну. Про це пише kronika24.pl.

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Наразі Дуда продовжує консультації з регіональними лідерами напередодні саміту НАТО та переговорів із президентом США Джо Байденом. Наприклад, він зустрівся з президентом Болгарії Руменом Радевим у Софії.

За словами польського лідера, нещодавні події в Україні — прецедент з часів Другої світової війни.

"Мої співвітчизники, поляки, дивляться сьогодні на Маріуполь, кажуть зі сльозами на очах: Маріуполь схожий на Варшаву 1944 року, коли нацистські, фашистські німці по-звірячому бомбардували житлові будинки, вбивали людей, вбивали мирних жителів без жодного милосердя. Сьогодні російська армія, російські керівники поводяться так само, як Гітлер, як німецькі есесівці, як німецькі льотчики фашистської армії під час Другої світової війни", — заявив Дуда.

Він висловив сподівання, що світ зможе ефективно відповісти на ці воєнні злочини, щоб відбити бажання у всіх потенційних лідерів та командирів чинити так само в майбутньому.

"Ми повинні звільнитися від домінування Росії в галузі постачання нафти й газу. Ми повинні створити повну диверсифікацію, щоб наші країни мали вибір", — додав Дуда.

Крім того, глава Польщі провів консультації з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та з президентом Молдови Маєю Санду.

"Я сподіваюся, що в майбутньому ті, хто несе відповідальність за напади на поселення, за вбивства мирних жителів, за терор, відповідатимуть перед міжнародними трибуналами за воєнні злочини", — підсумував польський президент.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що у РФ погрожують використати ядерну зброю в разі "провокацій" НАТО.

Як відомо, Україна зверталася до НАТО з проханням передати 1% своїх танків та авіації, проте блок проігнорував запит Києва про надання військової допомоги.