Російські "миротворці" залишили територію Карабаху, — Міноборони Азербайджану (відео)

Російський військовий контингент повністю вийшов з законної території Азербайджану. Миротворці перебували у Карабасі майже 4 роки.

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У середу, 12 червня, остаточно завершився процес виведення миротворчого контингенту Російської Федерації, який тимчасово дислокувався на території Карабаху, який контролює офіційне Баку. Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.

Як зазначається, особовий склад, озброєння та техніка миротворчого контингенту повністю залишили територію країни.

Контингент росіян розташовувався тут із листопада 2020 року після Другої карабаської війни між Вірменією та Азербайджаном.

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Загальна чисельність російського миротворчого контингенту складала 1960 військовослужбовців 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу зі стрілецькою зброєю. Місія була оснащена 90 бронетранспортерами, 380 одиницями автомобільної та спеціальної техніки, 4 гелікоптерами Мі-8 та стільки ж Мі-24, 7 БПЛА.

Нагадаємо, у квітні військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував, куди можуть потрапити "безробітні" підрозділи, які виводяться з Карабаху. Оскільки вони сформовані на базі 15 окремого мотострілецького полку ЗС РФ, "миротворців" направлять на ті самі відрізки фронту, де діє цей полк у війні проти України. Тобто, може ітись про два напрямки — під Авдіївку або під Лиман.