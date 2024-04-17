Російські війська почали виводити із Карабаху, — ЗМІ Азербайджану (відео)

Тимчасове розміщення російського "миротворчого" контингенту в Карабасі стало результатом підписання 10 листопада 2020 року тристоронньої заяви за участі лідерів Азербайджану, Росії та Вірменії.

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Росія почала виводити своїх військових з Карабаху, які там перебували з миротворчою місією з осені 2020 року завдяки домовленості між Баку, Єреваном та Москвою. Про це пише азербайджанське видання Musavat.

Відомо, шо Азербайджан у 2023 році провів військову операцію, за підсумками якої припинила існування невизнана провірменська республіка, і понад 120 тисячам людей довелося залишити свої будинки.

Інформацію про початок виходу російських військових з Карабаху розповсюдили азербайджанські ЗМІ. Так, за даними вірменського видання News.am з посиланням на анонімне дипломатичне джерело, виведення військ буде відбуватися поступово. До того ж спікер Кремля Дмитро Пєсков також підтвердив виведення військ.

Вихід армії РФ з Нагорного Карабаху

Населення Карабаху переважно складали вірмени, і ще з часів СРСР він мав статус автономії у складі Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х років наслідком етнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями стала війна, яка призвела до вигнання із регіону азербайджанців.

У 2020 році Баку частково повергнув собі територію після проведення там військової операції. Після цього там розмістили російських військових, з яких шестеро вбили під час обстрілів.

Влада Вірменії заявила, що результат виводу вірмен із Карабаху є результатом проведеної Баку політики етнічних чисток. Глава уряду країни Нікол Пашинян заявив, що російські миротворці не змогли захистити населення регіону. Тим часом у Кремлі заявляли, що завдяки військовим не було масової загибелі цивільного населення. При цьому у Баку заявляли, що російські військові були посередниками капітуляції карабахської влади азербайджанським військовим.

29 січня Нікол Пашинян заявляв, що Єреван запропонував зробити демілітаризацію кордону Баку і підписати пакт про ненапад.

Також Фокус писав, що 15 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Азербайджан в "агресивних діях", а також згадав про "перспективне перетворення військової ескалації конфлікту на повномасштабну війну".