Вірменія запропонувала Азербайджану підписати пакт про ненапад: подробиці

Пропозиції стосуються дзеркального відведення військ від адміністративного кордону Вірменської та Азербайджанської "Радянських Соціалістичних Республік", який було встановлено після підписання у 1991 році Алматинської декларації.

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Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, заявив про те, що Єреван запропонував зробити демілітаризацію кордону Баку підписати пакт про ненапад. Про це повідомляє News.am.

Він зазначив, що було запропоновано механізм взаємного контролю над озброєннями. Також узгоджено підписання пакту щодо ненападу. Підписання мирної угоди займе значно більше часу, ніж очікувалося.

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Зі слів прем'єра Вірменії, Єреван не висуває претензій ні на яку територію, окрім своєї суверенної. У зв’язку з цим держава готова надати такі гарантії, але очікує аналогічних гарантій і від інших.

Пашинян наголосив на тому, що запропоновано кілька механізмів гарантій безпеки. Наприклад, це стосується дзеркального відведення військ від адміністративного кордону Вірменської РСР та Азербайджанської РСР.

Політик розповів, що цей кордон відповідно до Алма-Атинської декларації 1991 року став державним кордоном. В Празі 6 жовтня 2022 року Вірменія та Азербайджан домовилися, що визнають на цій підставі територіальну цілісність один одного. На його думку, таке відведення військових підрозділів дасть змогу, щоб усі території Азербайджанської РСР були під контролем Азербайджану, а всі території Вірменської РСР – під контролем Вірменії.

Перемовини між Вірменією та Азербайджаном

У травні 2023 року Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності. За словами голови уряду Вірменії, Єреван та Баку добре просуваються до врегулювання відносин. Також він згадав про питання гарантування прав та безпеки мешканців Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, у грудні, як повідомило Sky news, Вірменія вирішила відмовитися від військового співробітництва з Росією. Більшість вірмен уже не бачать у Росії союзника.