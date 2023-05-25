За словами глави уряду Вірменії, Єреван та Баку добре просуваються до врегулювання відносин. Також він згадав про питання забезпечення прав та безпеки мешканців Нагірного Карабаху.

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У четвер, 25 травня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія та Азербайджан на саміті ЄАЕС у Москві домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності, передає ТАСС.

"Я хочу підтвердити, що Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного і на цій основі, можна сказати, ми досить добре просуваємось до врегулювання наших відносин", – сказав він.

Також агентство повідомляє, що Пашинян згадав про питання забезпечення прав та безпеки жителів Нагірного Карабаху "у рамках міжнародного механізму".

"Я сподіваюся, що незабаром розпочнеться нормальний конструктивний діалог Баку та Степанакерта", – зазначив він.

Своєю чергою глава Азербайджану Ільхам Алієв сказав:

"Не хочу відкривати дискусію, просто оскільки прозвучало звинувачення у тому, що ми маємо територіальні претензії до Вірменії, хочу сказати, що таких претензій у нас немає. Треба дуже добре постаратися чи мати дуже буйну фантазію, щоб у моїх словах побачити територіальні претензії", — сказав він. Відео зі словами азербайджанського президента вже розійшлося по соцмережах.

Невідомо, чим були викликані слова Алієва, проте кореспондент БЕЛТА повідомив, що після всіх запланованих виступів глав держав лідери Вірменії та Азербайджану обмінялися досить гострими репліками щодо низки принципових моментів. Насамперед це стосується ситуації навколо Лачинського гірського коридору, що з'єднує Вірменію та Нагірний Карабах.

Нагадаємо, 22 травня Нікол Пашинян заявив на пресконференції в Єревані, що визнає територіальну цілісність Азербайджану, куди входить і Нагірний Карабах, але за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

13 травня секретар Ради безпеки Армен Григорян розповів, що в урядових колах Вірменії незадоволені діями Кремля, тому точаться розмови про вихід країни з Організації Договору про колективну безпеку.