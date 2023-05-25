По словам главы правительства Армении, Ереван и Баку хорошо продвигаются к урегулированию отношений. Также он упомянул о вопросе обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха.

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В четверг, 25 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан на саммите ЕАЭС в Москве договорились о взаимном признании территориальной целостности, передает ТАСС.

"Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений", – сказал он.

Также агентство сообщает, что Пашинян упомянул о вопросе обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха "в рамках международного механизма".

"Я надеюсь, что в скором времени начнется нормальный конструктивный диалог Баку и Степанакерта", – отметил он.

В свою очередь глава Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

"Не хочу открывать дискуссию, просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии", – сказал он. Видео со словами азербайджанского президента уже разошлось по соцсетям.

Неизвестно, чем были вызваны слова Алиева, однако корреспондент БЕЛТА сообщил, что после всех запланированных выступлений глав государств лидеры Армении и Азербайджана обменялись довольно острыми репликами по ряду принципиальных моментов. В первую очередь это касается ситуации вокруг Лачинского горного коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах.

Напомним, 22 мая Никол Пашинян заявил на пресс-конференции в Ереване, что признает территориальную целостность Азербайджана, куда входит и Нагорный Карабах, но при условии обеспечения безопасности армянского населения.

13 мая секретарь Совета безопасности Армен Григорян рассказал, что в правительственных кругах Армении недовольны действиями Кремля, поэтому ведутся разговоры о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности.