У Вірменії точаться розмови про вихід із ОДКБ: чому Єреван незадоволений Москвою

На думку секретаря Ради безпеки країни Армена Григоряна, Росія не виконує своїх зобов'язань у рамках організації та не поставила озброєння за підписаними раніше контрактами.

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В урядових колах Вірменії незадоволені діями Кремля, тому точаться розмови про вихід країни з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Причиною полягає в тому, що Москва не надає озброєння, яке було не лише замовлено, а й за яке вірменська сторона заплатила. Про це розповів секретар Ради безпеки Армен Григорян в інтерв'ю "Новій газеті" 13 травня.

За його словами, договірних зобов'язань у рамках ОДКБ не дотримуються, тому механізм нинішньої концепції безпеки в регіоні не працює. Така ситуація виникла під час другої війни за Нагірний Карабах, зазначив секретар.

"Умовно кажучи, ми думали, що можна буде зателефонувати й сказати: "У мене проблема". У відповідь скажуть: "Окей, любий, ми допоможемо". Ми спробували і бачимо, що цей механізм не працює", — сказав Григорян.

Крім того, існує проблема з постачанням озброєння, яке згідно з контрактами мала надати Росія. І йдеться не лише про контракт від 2021 року на постачання "сучасного озброєння", який було підписано під час форуму "Армія 2021" у Москві. За даними російських ЗМІ, загальна сума контракту сягнула 2 млрд євро.

"(Йдеться) про кілька таких контрактів, він не єдиний. А ще ми очікували від ОДКБ, що вона спрацює у вересні минулого року під час прямої агресії Азербайджану на вірменській території. Вона не спрацювала", — пояснив Григорян, додавши, що через це і були обговорення вийти з ОДКБ.

Нагадаємо, у січні Вірменія відмовилася приймати у себе навчання ОДКБ "Непорушне братство" у 2023 році. Всупереч цьому у Кремлі заявили, що Вірменія продовжує залишатися "дуже близьким союзником".

11 травня на вірмено-азербайджанському кордоні було чути постріли. Стало відомо, що конфліктуючі сторони обмінялися артилерійськими ударами, після чого офіційні особи Вірменії та Азербайджану звинуватили один одного у провокації.