Вірменія відмовилася проводити навчання ОДКБ "Непорушне братство", тепер РФ сподівається на Киргизстан

Минулого року навчання були скасовані через небажання Киргизстану приймати їх у себе. Наразі таку ж позицію зайняв Єреван. У Москві сподіваються, що цього року Бішкек не підведе.

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Навчання сил Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) "Непорушне братство-2023" має відбутися у Киргизстані. Про це під час пресконференції у вівторок, 14 лютого, заявив начальник Об'єднаного штабу ОДКБ російський генерал-полковник Анатолій Сидоров, пише агентство ТАРС.

Як зазначається, під час навчання військові ОДКБ планують відпрацьовувати проведення "миротворчих операцій".

"На території Киргизької Республіки планується проведення спільного навчання з миротворчими силами ОДКБ "Непорушне братство", під час якого відпрацьовуватимуться завдання постконфліктного врегулювання в кризовій зоні, проведення миротворчої операції", — прокоментував Сидоров.

Навчання ОДКБ: країни СНД не хочуть їх приймати

Минулого року навчання "Непорушного братства" були заплановані на 10-14 жовтня, і мали відбутися на базі центру "Едельвейс" у Киргизстані. Однак Бішкек в останній момент – 9 жовтня – відмовився від їх проведення на своїй території. У Москві це пов'язали зі страхом Бішкека опинитися під західними санкціями за співпрацю з РФ.

В результаті від проведення навчань у 2022 році зовсім відмовилися.

У 2023 році "Непорушне братство" мала прийняти Вірменія. Проте 10 січня Єреван заявив про недоцільність проведення навчань на території країни. Після чого в Москві запевнили, що Вірменія залишається "дуже близьким союзником" Росії.

"Це досить нова заява прем'єр-міністра Вірменії, я думаю, по лінії ОДКБ колеги будуть на зв'язку, прояснюватимуть деталі позиції Вірменії. У будь-якому разі Вірменія — це наш дуже близький союзник, ми продовжуватимемо діалог, включаючи і ті ж питання, які зараз є дуже складними", — висловився спікер Кремля Дмитро Пєсков.

14 лютого стало відомо, що штаб ОДКБ визначився з новою локацією — майданчиком для проведення навчань знову має стати Киргизстан.

Дати проведення "Непорушного братства" поки що не озвучуються.

Нагадаємо, 2020 року Вірменія відмовилася брати участь у спільних навчаннях ОДКБ, які проводилися тоді в Білорусі. Рішення Єревана було пов'язане із загостренням Нагірно-Карабахського конфлікту, а також масовими протестами у Білорусі та Киргизстані.