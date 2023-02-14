Армения отказалась принимать учения ОДКБ "Нерушимое братство", теперь РФ надеется на Кыргызстан

В прошлом году учения были отменены из-за нежелания Кыргызстана принимать их у себя. Сейчас такую же позицию занял Ереван. В Москве надеются, что в этом году Бишкек не подведет.

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Учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" должны состояться в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции во вторник, 14 февраля, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ российский генерал-полковник Анатолий Сидоров, пишет агентство ТАСС.

Как отмечается, в ходе учения военные ОДКБ планируют отрабатывать проведение "миротворческих операций".

"На территории Кыргызской Республики планируется проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне, проведение миротворческой операции", — прокомментировал Сидоров.

Учения ОДКБ: страны СНГ не хотят их принимать

В прошлом году учения "Нерушимое братство" были запланированы на 10-14 октября, и должны были состояться на базе центра "Эдельвейс" в Кыргызстане. Однако Бишкек в последний момент — 9 октября — отказался от их проведения на своей территории. В Москве это связали со страхом Бишкека оказаться под западными санкциями за сотрудничество с РФ.

В результате от проведения учений в 2022 году вовсе отказались.

В 2023 году "Нерушимое братство" должна была принять Армения. Тем не менее 10 января Ереван заявил о нецелесообразности проведения учений на территории страны. После чего в Москве заверили, что Армения остается "очень близким союзником" России.

"Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными", — высказался спикер Кремля Дмитрий Песков.

14 февраля стало известно, что штаб ОДКБ определился с новой локацией — площадкой для проведения учений снова должен стать Кыргызстан.

Даты проведения "Нерушимого братства" пока не озвучиваются.

Напомним, в 2020 году Армения отказалась участвовать в совместных учениях ОДКБ, которые проводились тогда в Беларуси. Решение Еревана было связано с обострением Нагорно-Карабахского конфликта, а также массовыми протестами в Беларуси и Кыргызстане.