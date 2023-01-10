"Создают угрозу": Армения отказалась от проведения военных учений с участием РФ

По словам главы правительства Никола Пашиняна, Ереван отказался от учений из-за продолжающегося обострения отношений с Азербайджаном и не удовлетворяющей Армению позиции ОДКБ по этому вопросу.

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Армения в 2023 году не примет у себя военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как участие в них ВС РФ создает угрозу для самой страны. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции во вторник,10 января.

"В нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении", — сказал Пашинян.

Поэтому, по его словам, в этом году военные учения "Нерушимое братство" не состоятся.

"Министр обороны Армении проинформировал объединенный штаб ОДКБ (об этом решении, — ред.), — добавил премьер-министр страны.

Почему Армения отказалась от проведения учений ОДКБ в 2023 году

Ереван отказался от учений из-за продолжающегося обострения отношений с Азербайджаном и не удовлетворяющей Армению позиции ОДКБ по этому вопросу.

"Когда произошли майские события 2021 года на участке Сотк – Хознавар, вторжение на суверенную территорию Армении, мы, естественно, ожидали от наших партнеров конкретных действий. В ответ на наши запросы и обращения мы получили замечания, согласно которым границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы", – объяснил сложившуюся ситуацию Пашинян.

Также он выразил мнение, что присутствие во время учений на территории Армении российских военных может создать опасность для официального Еревана.

Как РФ отреагировала на отказ Армении принять военные учения стран ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва уточнит позицию Еревана.

"В любом случае Армения — это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая те вопросы, которые сейчас очень сложны", — добавил Песков.

Напомним, в конце ноября 2022 года в Госдуме РФ назвали Армению "незаконной" и "русофобской" страной. Депутат из фракции "Единая Россия" Евгений Федоров заявил, что Армения "незаконно вышла из СССР", потому с ней нужно "решать вопрос по закону".

Фокус также писал, что в начале июня 2022 года в Госдуме допустили введение сил ОДКБ на захваченные территории Украины. По словам генерал-полковника Андрея Картаполова, введение миротворцев может произойти после "достижения всех поставленных задач".