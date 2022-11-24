Из-за протестов против Путина: в Госдуме РФ назвали Армению "незаконной" и "русофобской" страной

Депутат-единорос Федоров заявил, что Армения "незаконно вышла из СССР", потому с ней нужно "решать вопрос по закону".

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Армения — это "незаконное государство", с которым нужно "решить вопрос из-за русофобии", заявил в комментарии порталу Ura.ru депутат Госдумы РФ от партии "Единая Россия" Евгений Федоров.

По словам политика, Армения — это "тупиковая страна", в ней присутствует русофобия, с которой нужно "решить вопрос по закону". Так депутат Госдумы РФ отреагировал на протесты в Ереване против визита в страну президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко.

По его мнению, власть в стране была "поставлена" США в процессе "оранжевой революции", как было в Украине.

"В то же время Армения — тупиковая страна в геополитическом плане. У нее от России зависит выживание. Как решить вопрос? Армения вышла из состава СССР по закону? Нет. Значит, это незаконное государственное образование. Действовать нужно исходя из этого", — заявил Федоров.

Отметим, 23 ноября в Армении состоялось заседание стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На него помимо Путина приехал также глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне, 22 ноября, в Армении состоялись массовые протесты против посещения страны руководителями России и Беларуси. Участники акции держали в руках портреты Путина и Лукашенко, а также флаги Украины и США. На одном из опубликованных видео машину, предположительно, Лаврова встретили криками "Россия, уходи!". Участники митинга также скандировали: "Враг Россия!", "Враг ОДКБ!".

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал подписывать итоговую декларацию саммита лидеров стран-участниц ОДКБ, обвинив организацию в отсутствии четкой позиции по поводу "военной агрессии Азербайджана".