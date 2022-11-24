Удар по имиджу: в Армении недовольны реакцией ОДКБ на агрессивные действия Азербайджана

Премьер-министр Армении не стал подписывать итоговую декларацию сессии лидеров ОДКБ и обвинил организацию в отсутствии четкой позиции по поводу военной агрессии Азербайджана.

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Во время очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью, в которой дал оценку работе организации. Он заявил, что в ОДКБ до сих пор не выразили свое отношение к агрессии Азербайджана против Армении, о чем сообщается на официальном сайте премьер-министра Республики Армения.

Пашинян призвал ОДКБ сформулировать четкую позицию по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Он также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности не помогла удержать Азербайджан от применения вооруженных сил по территории Армении. По словам министра, ОДКБ также проявила недостаточно внимания к конфликту между Киргизией и Таджикистаном.

"Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ", — говорит Никол Пашинян.

[ + – ] Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Премьер-министр Армении упомянул о том, что в резолюции ООН действия Азербайджана по отношению к Армении классифицируются как агрессия. Пашинян заявил, что в ОДКБ не должны игнорировать этот факт.

Никол Пашинян также раскритиковал утверждения, согласно которым между Арменией и Азербайджаном отсутствует граница. По его словам, таким образом в организации избегают ответственности за события на данных территориях.

Напомним, что Армения надеется заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года. В этом вопросе армянские власти склонны полагаться на помощь ОДКБ.

Еще Фокус писал о том, что президент РФ Владимир Путин посетил заседание ОДКБ в Ереване. В преддверии заседания в Ереване прошли протесты против приезда Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Также мы писали, что Александр Лукашенко высказался по поводу судьбы ОДКБ. По его мнению, организация продолжит существовать независимо от того, чем закончится российско-украинская война.