Путин "поможет": Армения надеется заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года

Армянская сторона уверена, что делимитация границ двух стран пройдет на уровне 1991 года. Ереван надеется на помощь ОДКБ и обещает пойти на все для защиты своих интересов.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет заключить мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года. Об этом он заявил во время выступления в армянском парламенте, пишет местное агентство ARKA.

"Насколько это реалистично? Отвечу так: я и правительство предпримем все возможные усилия, чтобы это было реально", — подчеркнул глав правительства.

Власти Армении, по словам Пашиняна, надеются, что до подписания мирного договора завершатся работы по делимитации границ двух стран.

"Если учитывать то, что в Праге мы достигли договоренности о том, что это произойдет на основании границ 1991 года, это может быть реально. Эти границы, по сути, известны", — продолжил он.

Премьер заявил о необходимости начала прозрачного для международного сообщества диалога между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

"Должны быть определенные видимые механизмы защиты прав и безопасности Нагорного Карабаха", — отметил премьер.

Враждебная ситуация между двумя странами должна быть управляемой, потому что иначе все пойдет по негативному сценарию, сказал Пашинян.

Пашинян и Алиев увидятся в Сочи

Глава Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян рассказал о приезде Пашиняна в Сочи 31 октября. Там у него запланирована встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Ожидаю, что наши партнеры по ОДКБ и основные союзники осознают, что мы остановились у черты интересов Армении", – заметил Симонян.

[ + – ] Путин пригласил Пашиняна и Алиева на саммит

По его словам, Ереван больше не может сделать шаг назад и пойдет на все для защиты своих интересов.

Дипломатические источники российской газеты "Ведомости" рассказали о возможном участии в этих переговорах президента России Владимира Путина. Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Путин пригласил Пашиняна и Алиева на саммит.

Напомним, что Армения обсуждала с ОБСЕ возможность разместить на армянской стороне границы наблюдательную миссию. ОДКБ предупреждала о невмешательстве в вооруженный конфликт между Баку и Ереваном.

По мнению президента Азербайджана, границ с Арменией фактически нет и для ее определения надо провести работу. Госграница может появиться на основе исторических документов и карт.