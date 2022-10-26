Путін "допоможе": Вірменія сподівається укласти мирний договір з Азербайджаном до кінця року
Вірменська сторона впевнена, що делімітація кордонів двох країн пройде на рівні 1991 року. Єреван сподівається на допомогу ОДКБ та обіцяє піти на все для захисту своїх інтересів.
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян хоче укласти мирний договір з Азербайджаном до кінця 2022 року. Про це він заявив під час виступу у вірменському парламенті, пише місцева агенція ARKA.
"Наскільки це реалістично? Відповім так: я й уряд докладемо всіх можливих зусиль, щоб це було реально", — наголосив глав уряду.
Влада Вірменії, за словами Пашиняна, сподівається, що до підписання мирного договору завершаться роботи з делімітації кордонів двох країн.
"Якщо враховувати те, що у Празі ми досягли домовленості про те, що це відбудеться на підставі кордонів 1991 року, це може бути реально. Ці кордони, по суті, відомі", — продовжив він.
Прем'єр заявив про необхідність започаткування прозорого для міжнародного співтовариства діалогу між Нагірним Карабахом та Азербайджаном.
"Мають бути певні видимі механізми захисту прав та безпеки Нагірного Карабаху", — зазначив прем'єр.
Ворожа ситуація між двома країнами має бути керованою, бо інакше все піде за негативним сценарієм, сказав Пашинян.
Пашинян та Алієв побачаться у Сочі
Глава Національних зборів (парламенту) Вірменії Ален Симонян розповів про приїзд Пашиняна до Сочі 31 жовтня. Там у нього запланована зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
"Чекаю, що наші партнери з ОДКБ та основні союзники усвідомлюють, що ми зупинилися біля межі інтересів Вірменії", — зауважив Симонян.
За його словами, Єреван більше не може зробити крок назад і піде на все, щоб захистити свої інтереси.
Дипломатичні джерела російської газети "Ведомости" розповіли про можливу участь у цих переговорах президента Росії Володимира Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова говорила, що Путін запросив Пашиняна та Алієва на саміт.
Нагадаємо, що Вірменія обговорювала з ОБСЄ можливість розмістити на вірменській стороні кордону спостережну місію. ОДКБ попереджала про невтручання у збройний конфлікт між Баку та Єреваном.
На думку президента Азербайджану, кордонів із Вірменією фактично немає і для її визначення треба провести роботу. Держкордон може з'явитися на основі історичних документів та карт.