Сила неприйнятна: ОДКБ виступила проти воєнного конфлікту Вірменії та Азербайджану

Секретаріат ОДКБ нічого не сказав про введення миротворців у зону бойових дій. Конфлікт, на думку організації, вирішується дипломатичними домовленостями, які закріпили лідери Азербайджану, Вірменії та Росії.

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Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не втручатиметься в збройний конфлікт між Єреваном і Баку. Про це йдеться в заяві секретаря організації Володимира Зайнетдінова.

ОДКБ вважала застосування військової сили неприйнятним. Конфлікт треба вирішувати лише політико-дипломатичними методами й домовленостями, які закріплені в заявах лідерів Азербайджану, Вірменії та Росії від 9 листопада 2020 року, 11 січня та 26 листопада 2021 року, наголосив Зайнетдінов.

Сторони високо оцінили посередництво Росії в припиненні вогню на лінії зіткнення з ранку 13 вересня.

[ + – ] Азербайджан і Вірменія звинувачують одне одного в провокаціях на кордоні

Секретаріат і Об'єднаний штаб ОДКБ залучають механізми для врегулювання ситуації після прохання вірменської сторони про допомогу, сказав Зайнетдінов.

Зазначимо, що в тексті заяви немає нічого про введення миротворців ОДКБ у зону бойових дій.

Бойові дії між Азербайджаном і Вірменією — останні подробиці

Збройний конфлікт на кордоні Вірменії та Азербайджану загострився вночі з 12 на 13 вересня. Спочатку було відомо про обстріли вірменських міст Варденіс і Джермук, вибухи чули біля Горіса та селища Татев.

Азербайджан звинуватив збройні сили Вірменії в масштабній диверсії на Дашкесанському, Калбаджарському та Лачинському напрямках. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян одразу зателефонував російському президенту Володимиру Путіну з проханням про військову допомогу від країн ОДКБ.

[ + – ] Вірменська сторона заявляє про загибель 49 військових Фото: Міністерство оборони Вірменії

Станом на 14:00 за місцевим часом ситуація на окремих ділянках вірмено-азербайджанського кордону напружена, заявили в Міноборони Вірменії.

"Незважаючи на значне зниження інтенсивності обстрілів, азербайджанська сторона продовжує спроби позиційного просування, зокрема, до населених пунктів Неркін Ханд, Верін Шоржа, Артаніш і Сотк", — зазначили військові.

Азербайджан звинувачує Вірменію в провокаціях на кордоні. Президент країни Ільхам Алієв провів оперативну нараду з військовим командуванням і заявив про припинення ворожих дій вірменської армії.

За даними Пашиняна, за час нічних боїв загинули 49 вірменських військових, їхні позиції атакували на 6-7 дільницях фронту.