На кордоні Азербайджану та Вірменії почалися бойові дії (відео)

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили про диверсію з боку вірменських військових. Вони, як повідомляється, замінували шляхи постачання позицій підрозділів азербайджанської армії.

Армія Азербайджану почала обстрілювати весь кордон із Вірменією. Про це повідомив Вірменський національний комітет Америки у Twitter.

Повідомляється, що є інформація про обстріл вірменських міст Варденіс та Джермук. Звуки вибухів також чути біля Горіса та селища Татев.

У мережі також розповсюджується відео, на якому чути звуки вибухів. Жителі прикордонних сіл Гедабейського району Азербайджану стверджують, що у їхніх будинках чути звуки роботи артилерії.

[ + – ] Азербайджан напав на Вірменію

Вірменські ЗМІ повідомляють, що 13 вересня о 00:05 підрозділи ЗС Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних знарядь у напрямку Горіса, Сотка та Джермука. Противник також використовує БПЛА. Так, було помічено Bayraktar-TB2 в районі озера Ван. Він проводив розвідувальний політ. Також є повідомлення про використання БПЛА у районі населеного пункту Капан Сюнікського району.

Міністерство оборони Азербайджану у Facebook повідомило, що Збройні сили Вірменії здійснили масштабну диверсію на Дашкесанському, Калбаджарському та Лачинському напрямках. У відомстві заявили, що диверсійні групи збройних сил Вірменії вночі замінували райони та шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії у різних напрямках.

"Зіткнення сталося внаслідок непроцесуальних заходів, вжитих нашими підрозділами для негайного припинення цих дій... Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок вірменських збройних сил та недопущення розширення масштабу бойових зіткнень", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ набирає в армію мешканців Камчатки та Далекого Сходу. За інформацією української розвідки, у країні-агресорі розпочали збір коштів серед населення на забезпечення російських військових зимовими речами. Кремль визнав, що у бюджеті грошей на форму немає.

Ще нагадаємо, що партія Олафа Шольца не хоче відправляти ЗСУ німецькі танки. Генеральний секретар СДПН стверджує, що жодна країна ще не надсилала Україні західні танки. Постачання важкого озброєння, за його словами, спонукають Росію напасти на інші країни.