На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия (видео)

В Министерстве обороны Азербайджана заявили о диверсии со стороны армянских военных. Они, как сообщается, заминировали пути снабжения позиций подразделений азербайджанской армии.

Армия Азербайджана начала обстреливать всю границу с Арменией. Об этом сообщил Армянский национальный комитет Америки в Twitter.

Сообщается, что есть информация об обстрелах армянских городов Варденис и Джермук. Звуки взрывов также слышны возле Гориса и поселка Татев.

В сети также распространяется видео, на котором слышны звуки взрывов. Жители пограничных сел Гедабейского района Азербайджана утверждают, что в их домах слышны звуки работы артиллерии.

[ + – ] Азербайджан напал на Армению.

Арменские СМИ сообщают, что 13 сентября в 00:05 подразделения ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гориса, Сотка и Джермука. Противник также использует БПЛА. Так, был замечен Bayraktar-TB2 в районе озера Ван. Он проводил разведывательный полет. Также есть сообщения об использовании БПЛА в районе населенного пункта Капан Сюникского района.

Министерство обороны Азербайджана в Facebook сообщило, что Вооруженные силы Армении совершили масштабную диверсию на Дашкесанском, Калбаджарском и Лачинском направлениях. В ведомстве заявили, что диверсионные группы вооруженных сил Армении ночью заминировали районы и пути снабжения между позициями подразделений азербайджанской армии в разных направлениях.

"Столкновение произошло в результате непроцессуальных мер, принятых нашими подразделениями для незамедлительного пресечения этих действий… Принимаются необходимые меры для подавления огневых точек армянских вооруженных сил и недопущения расширения масштаба боевых столкновения.", — сказано в сообщении.

Ранее Фокус сообщал, что РФ набирает в армию жителей Камчатки и Дальнего Востока. По информации украинской разведки, в стране-агрессоре начали сбор средств среди населения на обеспечение российских военных зимними вещами. Кремль признал, что в бюджете денег на форму нет.

Еще напомним, что партия Олафа Шольца не хочет отправлять ВСУ немецкие танки. Генеральный секретарь СДПГ утверждает, что ни одна страна еще не отправляла Украине западные танки. Поставки тяжелого вооружения, по его словам, побудят Россию напасть на другие страны.