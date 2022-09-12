Боятся втянуться в войну: партия Олафа Шольца не хочет отправлять ВСУ немецкие танки

Генеральный секретарь СДПГ утверждает, что ни одна страна еще не отправляла Украине западные танки. Поставки тяжелого вооружения, по его словам, побудят Россию напасть на другие страны.

Партия канцлера Германии Олафа Шольца выступила против поставок немецких танков в Украину. Об этом сказал в эфире немецкого телеканала RTL генеральный секретарь правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт.

Западные танки, по его словам, не поставляла Вооруженным силам Украины (ВСУ) ни одна страна. Германия поддерживает кольцевой обмен военной техникой с восточноевропейскими партнерами, заметил Кюнерт.

Он имел в виду процесс передачи немецкого вооружения восточноевропейским партнерам по НАТО взамен переданной Украине техники советского образца.

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"Мы не хотим, чтобы нас постепенно втягивали в войну. Мы не хотим побуждать Россию действовать совершенно иррационально и нападать на другие государства", – заявил секретарь СДПГ.

Газета Die Zeit пишет, что глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает прямые поставки танков вполне разумной идеей. Депутат говорит, что такой шаг не сделает Германию участником войны.

По ее словам, танками Leopard будут командовать не немцы, а украинские солдаты.

"На территории Украины нет членов НАТО, речь идет про оборудование, а не о людях, которые им управляют", — заявила Штрак-Циммерман.

"Германия пересекла красную черту"

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Германия якобы пересекла красную черту началом поставок ВСУ летального оружия.

"Сам факт снабжения летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать", — отметил дипломат.

Берлин, отправляя оружие Киеву, выбрал "путь в никуда, который затягивает конфликт и увеличивает жертвы", уверен Нечаев.

Поставки тяжелого вооружения для ВСУ — какие страны не боятся РФ

США, по данным проекта Protect Ukraine now, являются одним из лидеров поставок тяжелого вооружения для украинской армии. К 11 сентября Штаты поставили 146 несамоходных артиллерийских орудий, 16 РСЗО HIMARS и 490 бронированных автомобилей.

Танки ВСУ поставляли Канада, Великобритания и Польша (суммарно — 280 штук). Эти страны отправили более 200 единиц самоходной артиллерии, 18 боевых самолетов и почти 900 бронемашин.

[ + – ] Канада, Великобритания и Польша суммарно отправили в Украину 280 танков

Напомним, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что ее страна будет поставлять Киеву оружие, финансовую и гуманитарную помощь.

Немецкое Минобороны заявляла о предельных возможностях поставок оружия Украине из запасов Бундесвера. Шаги по военной поддержки Киева надо согласовывать с западными союзниками, заявила министр обороны Кристина Ламбрехт.