"Поддержим Украину, сколько потребуется": глава МИД Германии внезапно прибыла в Киев

Анналена Бербок пообещала украинцам оружие, финансовую и гумманитарную помощь, несмотря на энергетический шантаж РФ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом. Подробности стали известны изданию Deutche Welle.

Анналена Бербок вместе с небольшой делегацией приехала в Укрину из Польше на специальном ночном поезде. Немецкий дипломат намерена встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, однако ее планы и расписание не разглашаются ради безопасности.

По словам Бербок, главной целью ее визита стала борьба с "усталостью от войны" в Германии. Визит должен показать, что немцы продолжат поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией столько времени, сколько потребуется для поддержки, речь идет как о поставках оружия, так и о финансовой и гуманитарной помощи.

"Мне ясно, что Владимир Путин делает ставку на то, что мы устанем сочувствовать страдающей Украине. Он считает, что может расколоть наше общество при помощи лжи и шантажировать его поставками энергоресурсов, и что может высосать из нас энергию, которая необходима для защиты от жестокого нападения на наши ценности", — поделилась руководитель немецкого МИД. — "Ведь вся Европа знает, что Украина защищает наш мирный порядок".

Это уже второй визит министра в Украину с начала войны. В мае 2022 года Анналена Бербок посетила город Буча в Киевской области, который пострадал от российской агрессии, и стала первым представителем немецкого правительства, побывавшим на украинской территории с 24 февраля.

В августе Анналена Бербок оценила шансы Украины победить в войне с Россией. Министр заявила, что не знает, кто сможет одержать победу, но Германия сделает все возможное, чтобы победителями стали украинцы. По словам министра, Германии сложно отправлять вооружении в Украину из-за недостаточного оснащения собственной армии.

Писали также, что Анналена Бербок и глава МИД Франции Катрин Колонна предложили реформировать отношения между ЕС и Россией. Секретный документ предусматривает укрепление обороны Европы и поддержку Украины.