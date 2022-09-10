"Підтримуватимемо Україну, скільки буде потрібно": глава МЗС Німеччини раптово прибула в Київ

Анналена Бербок пообіцяла українцям зброю, фінансову та гуманітарну допомогу, незважаючи на енергетичний шантаж РФ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Київ із неоголошеним візитом. Подробиці стали відомі виданню Deutche Welle.

Анналена Бербок разом із невеликою делегацією приїхала в Україну з Польщі спеціальним нічним потягом. Німецька дипломатка має намір зустрітися з главою МЗС України Дмитром Кулебою, проте її плани та розклад не розголошують задля безпеки.

За словами Бербок, головною метою її візиту стала боротьба зі "втомою від війни" в Німеччині. Візит має показати, що німці продовжать підтримувати Україну вв боротьбі з російською агресією стільки часу, скільки потрібно для підтримки, йдеться як про постачання зброї, так і про фінансову та гуманітарну допомогу.

"Мені ясно, що Володимир Путін робить ставку на те, що ми втомимося співчувати Україні, яка страждає. Він вважає, що може розколоти наше суспільство за допомогою брехні та шантажувати його постачанням енергоресурсів, і що може висмоктати з нас енергію, яка необхідна для захисту від жорстокого нападу на наші цінності, — поділилася керівниця німецького МЗС. — Адже вся Європа знає, що Україна захищає наш мирний порядок".

Це вже другий візит міністерки в Україну від початку війни. У травні 2022 року Анналена Бербок відвідала місто Буча в Київській області, яке постраждало від російської агресії, і стала першим представником німецького уряду, який побував на українській території з 24 лютого.

У серпні Анналена Бербок оцінила шанси України перемогти у війні з Росією. Міністерка заявила, що не знає, хто зможе перемогти, але Німеччина зробить усе можливе, щоб переможцями стали українці. За словами міністерки, Німеччині складно відправляти озброєння в Україну через недостатнє оснащення власної армії.

Писали також, що Анналена Бербок і глава МЗС Франції Катрін Колонна запропонували реформувати відносини між ЄС і Росією. Секретний документ передбачає зміцнення оборони Європи та підтримку України.