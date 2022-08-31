Франція та ФРН вирішили реформувати відносини ЄС та РФ: що передбачає секретний документ

У стратегії пропонується зміцнити оборону Європи та підтримувати противників Кремля. Документ розробили голова МЗС ФРН Анналена Бербок та її французька колега Катрін Колонна.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок розробила стратегію реформування відносин між Євросоюзом та Росією — у ній міститься заклик підтримувати Україну та противників Кремля. Документ розроблено спільно з главою МЗС Франції Катрін Колонної. Про це у середу, 31 серпня, повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на Німецьке агентство друку (dpa).

У середу Бербок заявила, що у відносинах РФ і Європи після повномасштабного вторгнення в Україну вже немає зворотного шляху, у зв'язку з чим потрібна "стратегічна переорієнтація" політики щодо держави-агресора.

Стратегія містить у собі чотири основні пункти:

зміцнення оборони Європи;

підтримка супротивників російського режиму;

підтримка України;

співробітництво зі світовими партнерами у сфері захисту міжнародного права.

Документ направили владі інших країн-членів Євросоюзу як пропозицію для обговорення на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі у вівторок, 30 серпня.

"Щоб запобігти майбутній агресії, війна Росії проти України має обернутися стратегічною невдачею", — йдеться у секретному документі.

У стратегії зазначено, що ціна підтримки Європою України зростатиме, проте вона підвищить безпеку у регіоні у довгостроковій перспективі.

Журналісти нагадали, що востаннє перегляд стратегії відносин із Росією у ЄС відбувався у 2016 році. Тоді блок узгодив принципи прихильності до вибіркової співпраці з державою-агресором у таких сферах, як Близький Схід, боротьба з тероризмом та зміна клімату. Також тоді країни ЄС погодились із необхідністю підтримувати громадянське суспільство в РФ.

Нагадаємо, нещодавно глава німецького МЗС Анналена Бербок анонсувала постачання Збройним силам України нового різновиду ракетних систем вартістю 400 тисяч євро найближчим часом.

Раніше Бербок запропонувала скасувати спрощений візовий режим між Росією та ЄС. Сьогодні відповідний крок обговорюють міністри закордонних справ Євросоюзу.