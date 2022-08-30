Посилено перевірятимуть: у ФРН хочуть залишити росіян без багаторічних віз для життя в ЄС

Країни Євросоюзу, за словами глави МЗС ФРН Анналени Бербок, ретельніше вивчатимуть біографію росіян щодо можливого зв'язку з російським урядом.

Німеччина пропонує зупинити полегшений візовий режим із Російською Федерацією. Про це повідомляє німецьке агентство NDR, посилаючись на заяву глави Міністерства закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

За словами профільного міністерства, країни Євросоюзу в межах цієї ініціативи могли б ретельно вивчати біографію кандидата, який бажає отримати документи для в'їзду. Бербок підкреслила, що дипломатичні відомства також перевірять, чи заявник може бути наближеним до російського уряду.

Глава МЗС ФРН стверджує, що Німеччина може виступити посередником у суперечці між країнами-членами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для громадян Росії.

"Перш ніж видати візу, країни-члени ЄС могли б перевірити причини звернення та близькість заявника до російського уряду. Бербок також хотіла, щоб росіяни, які критикують режим, могли продовжувати залишати країну. Ці люди, на думку міністра, не повинні бути покарані зараз", — ідеться в повідомленні агентства NDR.

[ + – ] Німеччина може призупинити візовий режим із Росією

Зазначимо, 30 серпня в європейських ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни Євросоюзу розглядають питання щодо можливого призупинення віз громадянам Російської Федерації. Інсайдери стверджують, що низка політиків пропонують залишити для росіян молодше 25 років можливість відвідувати ЄС.

Також повідомлялося, що країни Балтії, Польща, Фінляндія можуть заборонити видачу віз громадянам РФ. Влада держав готова підтримати подібну ініціативу на регіональному рівні за умови, якщо керівництво Євросозу не запровадить візових санкцій проти росіян.

США, за даними телеканалу CNN, не підтримують повної заборони на видачу віз росіянам. Американські законодавці проводять межу між владою РФ і російським суспільством, через що не хочуть порушувати права людини, обмежуючи доступ громадян Росії до безпечних місць.