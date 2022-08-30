"Одержимість молоддю з РФ": у ЄС хочуть не забороняти в'їзд росіянам молодше 25, — ЗМІ

Обмеження на видачу віз змусить росіян замислитись про наслідки війни проти України, вважають у ЄС.

У вівторок-середу, 30-31 серпня, лідери країн Євросоюзу обговорять нові санкції щодо Росії, зокрема можливість обмеження видачі віз громадянам РФ. Зрештою блок може заборонити видавати туристичні візи росіянам віком від 25 років, тоді як ті, хто не досяг цього віку, збережуть за собою можливість відвідувати ЄС. Про це з посиланням на джерела в ЄС повідомило видання EUObserver.

За словами співрозмовника видання в дипломатичних колах Євросоюзу, існує безліч ідей щодо того, які саме обмеження на видачу віз громадянам РФ можуть зрештою введуть — майбутня заборона, згідно з одним зі сценаріїв, торкнеться "тільки певних категорій росіян".

Інше джерело в ЄС сказало, що всередині блоку просувається ідея про звільнення молодих росіян від візових обмежень.

"У колах ЄС, які ухвалюють рішення, є якась одержимість російською молоддю — молодшою за 25 років", — сказав співрозмовник журналістів.

При цьому він зазначив, що більшість російських солдатів, які чинили воєнні злочини в Україні, молодші за 25 років, тому необхідно позбутися ідеї про те, що повномасштабна війна проти України є просто "війною Путіна".

"Я очікую, що окремі переговори про повну заборону на в'їзд російських туристів розпочнуться лише після рішення, ухваленого в середу", — сказав дипломат ЄС.

За даними New York Times, Євросоюз уже закінчує санкції, які можна було б ввести проти Москви, і деякі в ЄС вважають, що візова заборона або візові обмеження дадуть зрозуміти простим росіянам, що вони та їхній уряд мають зіткнутися з наслідками повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання зазначає, що як компроміс політичний блок міг би призупинити дію деяких частин угоди про спрощення візового режиму, укладеної у 2007 році, яка спростила та здешевила процес отримання віз для в'їзду в ЄС. Журналісти нагадали, що частини угоди щодо свободи пересування російських чиновників і бізнесменів були припинені ще наприкінці лютого, а розширення заборон скасує преференції для інших громадян РФ у цьому питанні.

Нагадаємо, що раніше головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель розкритикував ідею заборонити в'їзд на територію ЄС усім громадянам РФ. На його думку, не можна закривати можливість залишити Росію тим, хто цього хоче за обставин, що склалися. За даними ЗМІ, також проти обмеження видачі віз росіянам виступила Німеччина, інші країни, такі як Польща, Фінляндія та країни Балтії, вже прагнуть запровадити відповідні заборони.

Водночас уряд Естонії ухвалив рішення, згідно з яким громадяни РФ не можуть відвідати країну з метою туризму, культури, спорту й бізнесу з 18 серпня.