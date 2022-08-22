Боррель проти: у ЄС розкритикували ідею заборонити в'їзд для росіян

Головний дипломат Євросоюзу вважає, що закрити кордони країн блоку для громадян РФ "погана ідея", і в цьому питанні потрібно підходити більш вибірково.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель розкритикував ідею заборонити в’їзд на територію ЄС усім громадянам РФ. Обговорення цього питання главами МЗС європейських країн пройде наступного тижня. Про це із посиланням на главу зовнішньополітичного відомства блоку повідомляє агентство Bloobmerg.

"Заборонити в'їзд усім росіянам — погана ідея. Ми повинні бути більш вибірковими", — цитує Борреля видання, додавши, що існує багато росіян, які хочуть тікати з РФ, оскільки не хочуть "жити в такій ситуації".

При цьому європейський дипломат зазначив, що ЄС не має впускати російських олігархів.

За даними агентства, Євросоюз обговорить заборону видачу віз для російських туристів на зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка пройде в Празі наприкінці серпня. За всеєвропейську заборону виступає влада Естонії, Латвії та Фінляндія. Проти вже виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц — він закликав обережно ставитися до цієї ідеї.

При цьому Естонія вже оголосила, що запровадить повну заборону на видачу шенгенських віз для громадян РФ, якщо Євросоюз не досягне спільної угоди в цьому питанні. Естонія надасть відповідну пропозицію Єврокомісії перед зустріччю глав МЗС.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що уряд країни, який нині головує в ЄС, добиватиметься припинення дії угод Євросоюзу про спрощення візового режиму з державою-агресором та Білоруссю.

Нагадаємо, раніше уряд Естонії ухвалив рішення, згідно з яким громадяни РФ не можуть відвідати країну з метою туризму, культури, спорту та бізнесу з 18 серпня. Винятком стали російські дипломати, члени їхніх сімей, а також працівники у сфері міжнародної торгівлі.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський назвав заборону на в'їзд усіх громадян РФ до країн ЄС та ембарго на енергоресурси ідеальними санкціями щодо Росії в умовах повномасштабної війни.