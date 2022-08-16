Єдиний спосіб вплинути на Путіна: Зеленський розповів про головний страх президента РФ

Президент України вважає, що заборона на в'їзд у Євросоюз громадян Росії змусить їх почати боротися з путінським режимом.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заборона на в'їзд усіх громадян РФ до країн Євросоюзу й ембарго на енергоресурси стали б ідеальними санкціями проти Росії. Про це він розповів в інтерв'ю Washington Post.

"У цих санкціях немає нічого, що забирало б майно чи людське життя. Я із самого початку говорив, що вважаю найважливішими санкціями закриття кордонів, тому що росіяни забирають чужу територію, — наголосив Зеленський. — Що ж, хай живуть у своєму світі, доки змінять свою філософію".

Президент упевнений, що всі росіяни, незалежно від своєї громадянської позиції, відповідають за те, що їхньою країною керують люди, які розв'язали війну. Тепер настав час їм заявити про незгоду з агресивною політикою Росії.

"Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Тому що ця людина не має іншого страху, крім страху за своє життя. І її життя залежить від того, загрожує йому його внутрішнє населення чи ні. Більше йому нічого не загрожує, — упевнений Володимир Зеленський. — Тому, коли його населення тиснутиме на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі чи трубах і не в тому, що взимку в німців не буде тепла. Просто закрийте кордони на рік і побачите результат".

Нагадаємо, 5 серпня латвійський уряд ухвалив рішення про зупинення оформлення віз будь-яких видів громадянам Російської Федерації. За кілька днів до цього Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в'їзд усім росіянам, оскільки вони вважають, що "світ має жити за їхніми правилами".

10 серпня стало відомо про те, що в Євросоюзі обговорюють ідею ввести заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ в межах нового пакету санкцій, що готується щодо Росії.

В Естонії, не чекаючи на рішення колег по ЄС, заборонили в'їзд до країни для росіян із 18 серпня. Заборона не торкається російських дипломатів і членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. Також міністр закордонних справ Польщі заявив про початок розробки концепції, яка дозволить відмовляти росіянам у видаванні віз.