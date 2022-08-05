Без роз'яснення причин: Латвія заборонила видачу будь-яких віз росіянам

Оформити візи в Латвію зможуть лише ті росіяни, які хочуть взяти участь у похороні близького родича.

Влада Латвії ухвалила рішення про призупинення оформлення віз будь-яких видів громадянам Росії. Про це в п'ятницю, 5 серпня, повідомила пресслужба латвійського посольства в РФ у своєму Twitter.

Дипломати повідомили, що на невизначений термін зупинено прийом заяв на отримання віз для російських громадян. Єдиним винятком із нового правила буде видача віз росіянам, які планують потрапити в Латвію для участі в похороні близького родича.

Причину ухвалення такого рішення латвійське посольство не вказало.

Нагадаємо, наприкінці липня ми повідомляли, що влада Естонії має намір домогтися заборони на видачу віз для росіян у Європу та планує направити відповідні пропозицію керівництву Євросоюзу. Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу тоді зазначив, що тоді як росіяни влітку їдуть у Європу через Фінляндію та Балтію, на території України від дій російських військ гинуть мирні жителі, зокрема діти.

10 березня уряд Естонії оголосив про припинення видачі віз для громадян Росії на невизначений термін

Зі свого боку російська влада пообіцяла вжити заходів у відповідь у тому випадку, якщо у Фінляндії припинять видавати туристичні візи громадянам РФ.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс заявив, що ті росіяни на території країни, які підтримують військову агресію РФ проти України, перебувають "поза спектром демократії" та мають бути позбавлені латвійського громадянства.