Без разъяснения причин: Латвия запретила выдачу любых виз россиянам

Оформить визы в Латвию смогут лишь те россияне, которые хотят принять участие в похоронах близкого родственника.

Власти Латвии приняли решение о приостановлении оформления виз любых видов гражданам России. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщила пресс-служба латвийского посольства в РФ в своем Twitter.

Дипломаты сообщили, что на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для российских граждан. Единственным исключением из нового правила будет выдача виз россиянам, которые планируют попасть в Латвию для участия в похоронах близкого родственника.

Причины принятия такого решения латвийское посольство не указало.

Напомним, в конце июля мы сообщали, что власти Эстонии намереваются добиться запрета на выдачу виз для россиян в Европу и планирует направить соответствующие предложение руководству Евросоюза. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда указал, что в то время, как россияне летом едут в Европу через Финляндию и Балтию, на территории Украины от действий российских войск гибнут мирные жители, в том числе дети.

10 марта правительство Эстонии объявило о прекращении выдачи виз для граждан России на неопределенный срок

В свою очередь российские власти пообещали принять ответные меры в том случае, если в Финляндии прекратят выдавать туристические визы гражданам РФ.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что те русские на территории страны, которые поддерживают военную агрессию РФ против Украины, находятся "вне спектра демократии" и должны быть лишены латвийского гражданства.