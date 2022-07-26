Кремль обещает "контрмеры", если Финляндия перестанет выдавать россиянам туристические визы

Ранее по российским СМИ разошлась информация, что соседняя страна готовится к изменениям в своей визовой политике по отношению к гражданам страны-агрессора.

В Москве готовы принять "контрмеры", если Финляндия прекратит выдавать гражданам России туристические визы. Об этом сообщается в Telegram-канале журналистов кремлевского пула.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Кремль предупредил Финляндию: в случае если они откажутся от выдачи туристических виз россиянам, Россия предпримет контрмеры и последует ответная реакция. И это вряд ли будет лишь отказ в приглашении финскому президенту поиграть в хоккей", – пишут российские пропагандисты.

Чуть позже агентство "РИА Новости" также написало, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пообещал "негативную реакцию" РФ, если россиянам будут отказывать в получении шенгенских виз.

"Насколько понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение не нашло. Будем надеяться, что и не найдет. Но, конечно, любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию. Вполне объяснимо и прогнозируемо", – прокомментировал он.

Вчера в российских медиа широко разошлась информация о том, что крупнейшие парламентские партии Финляндии продвигают идею приостановки выдачи виз россиянам. Тем не менее, в Хельсинки сообщили, что свою визовую политику в отношении граждан страны-агрессора пока менять не собираются.

Тем не менее, в Москве уже успели отреагировать на распространившиеся слухи. В Госдуме возможный запрет на выдачу шенгена гражданам России назвали "паранойей".

Не только Финляндия

Между тем, как уточняет "РИА Новости", опасения РФ по поводу возможных визовых ограничений вполне обоснованы, ведь Чехия, к примеру, решила отказывать в визах и выдаче временного вида на жительство гражданам РФ и Беларуси до конца марта 2023 года. А руководство Польши открыто предлагало прекратить выдачу россиянам шенгенских виз за исключением гуманитарных.

Параллельно с этим россияне продолжают строить планы об организации туров в Европу через Финляндию и Эстонию. Туроператоры также заявляют о зимних турах для россиян в саму Финляндию – на популярные горнолыжные курорты Рованиеми, Леви, Вуокатти.

Однако в Эстонии тоже идут разговоры о прекращении выдачи виз россиянам. Так, Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу о приостановке выдачи виз гражданам России, пишет местрый портал ERR.ee.

"Действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, в то время как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Напомним, главнокомандующий вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна готова к нападению России, а местные жители решительно настроены, чтобы дать отпор врагу. Финляндия располагает одной из сильнейших в Европе артиллерий, есть запас крылатых ракет дальностью до 370 км. При этом 2% ВВП идет на оборону, а это выше, чем у многих стран НАТО.

Также Фокус писал, что РФ отвела свои войска от границы с Финляндией. За последний месяц страна-агрессор вывела из региона более ста единиц техники и около 700-1000 военнослужащих. Это совпало с началом процесс вступления северного государства в НАТО.