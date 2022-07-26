Кремль обіцяє "контрзаходи", якщо Фінляндія перестане видавати росіянам туристичні візи

Раніше в російських ЗМІ розійшлася інформація, що сусідня країна готується до змін у своїй візовій політиці щодо громадян країни-агресора.

У Москві готові прийняти "контрзаходи", якщо Фінляндія припинить видавати громадянам Росії туристичні візи. Про це повідомляється в Telegram-каналі журналістів кремлівського пулу.

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"Кремль попередив Фінляндію: якщо вони відмовляться від видачі туристичних віз росіянам, Росія здійснить контрзаходи, і піде реакція у відповідь. І це навряд чи буде лише відмова в запрошенні фінському президенту пограти в хокей", — пишуть російські пропагандисти.

Трохи пізніше агентство "РІА Новини" також написало, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пообіцяв "негативну реакцію" РФ, якщо росіянам відмовлятимуть в отриманні шенгенських віз.

"Наскільки розуміємо, поки якогось, скажімо так, застосування в прикладному плані це рішення не знайшло. Сподіватимемося, що й не знайде. Але, звичайно, будь-які подібні дії щодо громадян Росії спричинять контрзаходи й реакцію у відповідь. Цілком зрозуміло та прогнозовано", — прокоментував він.

Учора в російських медіа широко розійшлася інформація про те, що найбільші парламентські партії Фінляндії просувають ідею припинення видачі віз росіянам. Тим не менш, у Гельсінкі повідомили, що свою візову політику щодо громадян країни-агресора поки що міняти не збираються.

Тим не менш, у Москві вже встигли відреагувати на чутки, що поширилися. У Держдумі можливу заборону на видачу шенгену громадянам Росії назвали "параноєю".

Не лише Фінляндія

Водночас, як уточнює "РІА Новини", побоювання РФ щодо можливих візових обмежень цілком обґрунтовані, адже Чехія, наприклад, вирішила відмовляти у візах і видачі тимчасового посвідки на проживання громадянам РФ і Білорусі до кінця березня 2023 року. А керівництво Польщі відкрито пропонувало припинити видачу росіянам шенгенських віз, за винятком гуманітарних.

Паралельно з цим росіяни продовжують планувати організацію турів у Європу через Фінляндію та Естонію. Туроператори також заявляють про зимові тури для росіян у саму Фінляндію — на популярні гірськолижні курорти Рованіємі, Леві, Вуокатті.

Однак в Естонії теж точаться розмови про припинення видачі віз росіянам. Так, Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії, пише місцевий портал ERR.ee.

"Справді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії — через Фінляндію, Латвію, Литву — щоб відвідати Лувр улітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", — заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсал.

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил Фінляндії Тімо Ківінен заявив, що країна готова до нападу Росії, а місцеві жителі рішуче налаштовані, щоб дати відсіч ворогові. Фінляндія має в своєму розпорядженні одну з найсильніших у Європі артилерій, є запас крилатих ракет дальністю до 370 км. При цьому 2% ВВП йде на оборону, а це вище, ніж у багатьох країнах НАТО.

Також Фокус писав, що РФ відвела свої війська від кордону з Фінляндією. За останній місяць країна-агресор вивела з регіону понад сто одиниць техніки та близько 700-1000 військовослужбовців. Це збіглося з початком вступу північної держави в НАТО.