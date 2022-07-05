Відправили в Україну: РФ відвела свої війська від кордону з Фінляндією, — ЗМІ

За останній місяць країна-агресор вивела з регіону понад сто одиниць техніки та близько 700-1000 військовослужбовців. Це збіглося з початком вступу північної держави до НАТО.

За останній місяць Російська Федерація відвела від кордону з Фінляндією понад сто одиниць важкої техніки. Про це пише місцеве видання Yle, посилаючись на супутникові знімки регіону та коментарі фахівців.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Супутникові знімки, зроблені 13 та 24 травня, говорять про те, що у військовій частині 34667 у селі Алакуртті Мурманської області значно зменшилась кількість військової техніки. Зокрема, зафіксовано відведення танків та тягачів МТ-ЛБ — загалом до сотні одиниць, а також самохідних артилерійських установок "Гвоздика".

Як вважає військовий експерт Марко Еклунд, цього спорядження достатньо, щоб озброїти бойову частину одного батальйону, тобто близько 800 солдатів. За його словами, щонайменше третина чи навіть майже половина з приблизно 2000 військовослужбовців уже покинули базу.

"Дуже ймовірно, що їх відправили потягом до України", — коментує Еклунд.

За його словами, версія про те, що солдатів просто відправили на навчання, здається малоймовірною, оскільки навчання розпочинаються кожні шість місяців і мали завершитися навесні.

Еклунд наголошує, що перекидання живої сили та техніки з Алакуртті свідчить про те, що Росія вербує нові війська для відправлення на фронт в Україну. Однак відкрито заявляти про це країна-агресор не збирається.

Журналісти Yle вважає, що непрямим доказом пошуку нової живої сили для фронту у Мурманській області можуть бути й півсотні оголошень про роботу в Алакуртті. Більшість із них пов'язані з роботою в тилу, проте знайшлося близько двадцяти вакансій стрільців.

Видання зазначає, що база в Алакуртті є найважливішим російським підрозділом за Полярним колом, оскільки знаходиться дуже близько до фінського кордону, а дислоковані війська спеціалізуються на бойових діях в арктичних умовах.

Істотною деталлю є те, що відведення російських військ відбувається на тлі процесу вступу північної держави до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Згідно з документом про приєднання, Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами НАТО і зможуть брати участь практично у всіх заходах Альянсу.

Раніше Фокус писав, що фіни планують збудувати базу НАТО в Південній Карелії на кордоні з РФ.