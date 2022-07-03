Фіни планують збудувати базу НАТО в Південній Карелії на кордоні з РФ, — ЗМІ

Військовий контингент можуть розмістити в місті Лаппеенранта за 20 км від Ленінградської області.

Мер фінського міста Лаппеенранта в провінції Південна Карелія Кіммо Ярва запропонував розмістити базу Північноатлантичного альянсу на території аеропорту неподалік російського кордону. Про це пише місцеве видання Yle.

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Як уточнюється, ця ідея виникла після того, як приєднання країни до військово-політичного блоку прискорилося. Другою причиною такої ініціативи стала якраз безпосередня близькість населеного пункту до кордонів країни-агресора.

У місті наголошують, що не обговорювали можливість будівництва бази із силами оборони Фінляндії. Водночас тут сподіваються, що розміщення контингенту на території Лаппеенранта принесе із собою інвестиції до Південної Карелії. За словами мера, зрушення щодо вступу Фінляндії до НАТО дали надію всій провінції.

"Це дає почуття безпеки та може допомогти залучити інвестиції в цей регіон", — каже він.

[ + – ] Відстань до кордону з Ленінградською областю

Ярва зазначив, що аеропорт доступний для такої цілі, проте мер не готовий розмірковувати на тему розміщення школи Сухопутних військ та Сил оборони країни, оскільки "не є фахівцем у цій сфері".

Нагадаємо, Фінляндію та Швецію офіційно запросили приєднатися до НАТО. Дві країни стануть офіційними членами спільноти після того, як рішення про їхнє приєднання підтримають інші 30 країн-учасниць.

Раніше головнокомандувач збройних сил Фінляндії Тімо Ківінен заявив, що країна готова до нападу Росії, а місцеві жителі рішуче налаштовані, щоб дати відсіч ворогові.