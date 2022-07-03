Финны планируют построить базу НАТО в Южной Карелии на границе с РФ, — СМИ

Военный контингент могут разместить в городе Лаппеенранта в 20 км от Ленинградской области.

Мэр финского города Лаппеенранта в провинции Южная Карелия Киммо Ярва предложил разместить базу Североатлантического Альянса на территории аэропорта недалеко от российской границы. Об этом пишет местное издание Yle.

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Как уточняется, эта идея возникла после того, как процесс присоединения страны к военно-политическому блоку ускорился. Второй причиной такой инициативы стала как раз непосредственная близость населенного пункта к границам страны-агрессора.

В городе подчеркивают, что не обсуждали возможность строительства базы с силами обороны Финляндии. В то же время, здесь надеются, что размещение контингента на территории Лаппеенранта принесет с собой инвестиции в Южную Карелию. По словам мэра, подвижки в вопросе вступления Финляндии в НАТО дали надежду всей провинции.

"Это дает чувство безопасности и может помочь привлечь инвестиции в этот регион", — говорит он.

[ + – ] Расстояние до границы с Ленинградской областью.

Ярва отметил, что аэропорт доступен для такой цели, однако мэр не готов рассуждать на тему размещения школы Сухопутных войск и Сил обороны страны, так как "не является специалистом в этой сфере".

Напомним, Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к НАТО. Две страны станут официальными членами сообщества после того, как решение об их присоединении поддержат другие 30 стран-участниц.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Финляндии Тимо Кивинен заявил, что страна готова к нападению России, а местные жители решительно настроены, чтобы дать отпор врагу.