Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к НАТО

Две страны станут официальными членами сообщества после того, как решение об их присоединении поддержат другие 30 стран-участниц.

Швеция и Финляндия в среду, 29 июня, получили официальное приглашение стать новыми членами Североатлантического союза. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

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"Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении", — говорится в официальном сообщении.

Представители Альянса в очередной раз подчеркнули, что они придерживаются политики открытых дверей и рады приветствовать новые страны-участницы.

"Присоединение Финляндии и Швеции сделает их более безопасными, НАТО — сильнее, а евроатлантическую зону — более безопасной", — добавили в пресс-службе Альянса.

Заметим, что о полноценном членстве этих двух стран в Альянсе речь пойдет только тогда, когда остальные 30 участников НАТО ратифицируют документ об их присоединении.

О присоединении новых стран-членов высказался также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он сделал это 29 июня в Мадриде во время встречи с президентом США Джо Байденом.

"Мы пригласим Финляндию и Швецию присоединиться к НАТО. Это демонстрирует, что президент Путин не добился успеха в закрытии дверей Альянса. Он хотел меньше НАТО, но сейчас у него больше НАТО, с присоединением к Альянсу Финляндии и Швеции", – сказал Столтенберг.

Напомним, 28 июня Турция поддержала вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Представители турецкого руководства подписали с двумя скандинавскими странами общий меморандум. В нем говорится об обязательстве оказывать полную поддержку против угроз друг другу.