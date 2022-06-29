Фінляндію та Швецію офіційно запросили приєднатися до НАТО

Дві країни стануть офіційними членами спільноти після того, як рішення про їхнє приєднання підтримають інші 30 країн-учасниць.

Швеція та Фінляндія в середу, 29 червня, отримали офіційне запрошення стати новими членами Альянсу. Про це повідомили у пресслужбі НАТО.

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"Сьогодні ми прийняли рішення запросити Фінляндію та Швецію стати членами НАТО та погодилися підписати протоколи про вступ", — йдеться в офіційному повідомленні.

Представники Альянсу вкотре наголосили, що вони дотримуються політики відкритих дверей та раді вітати нові країни-учасниці.

"Приєднання Фінляндії та Швеції зробить їх безпечнішими, НАТО — сильнішою, а євроатлантичну зону — безпечнішою", — додали в пресслужбі Альянсу.

Зауважимо, що про повноцінне членство цих двох країн в Альянсі йтиметься лише тоді, коли решта 30 учасників НАТО ратифікує документ про їх приєднання.

Про приєднання нових країн-членів висловився також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зробив це 29 червня у Мадриді під час зустрічі із президентом США Джо Байденом.

"Ми запросимо Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Це демонструє, що президент Путін не досяг успіху в зачиненні дверей Альянсу. Він хотів менше НАТО, але зараз у нього більше НАТО, з приєднанням до Альянсу Фінляндії та Швеції", — сказав Столтенберг.

Нагадаємо, 28 червня Туреччина підтримала вступ до НАТО Швеції та Фінляндії. Представники турецького керівництва підписали із двома скандинавськими країнами спільний меморандум. У ньому йдеться про зобов'язання надавати повну підтримку проти загроз одне одному.