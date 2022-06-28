"Рішення неминуче": Туреччина підтримала вступ до НАТО Швеції та Фінляндії (відео)

Представники турецького керівництва підписали з двома скандинавськими країнами спільний меморандум. У ньому йдеться про зобов'язання надавати повну підтримку проти загроз безпеки одна одній.

У вівторок, 28 червня, президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що турецьке керівництво погодилося підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО. Про це повідомляє CNN.

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За словами Нійністе, представники трьох країн — Туреччина, Фінляндія і Швеція — перед самітом НАТО в Мадриді підписали спільний меморандум із цього питання, в якому йдеться про зобов'язання Фінляндії, Швеції та Туреччини "надавати повну підтримку проти загроз безпеці одна одній".

За словами представника Фінляндії, конкретні кроки щодо вступу до Альянсу мають бути узгоджені союзниками протягом наступних кількох днів. "Але зараз це рішення неминуче", — наголосив фінський президент.

Столтенберг упевнений, що Фінляндію і Швецію приймуть до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у зв'язку з цим заявив про свою впевненість у тому, що Фінляндія і Швеція успішно приєднаються до НАТО після підписання тристороннього меморандуму про взаєморозуміння.

"Я радий повідомити, що тепер у нас є угода, яка відкриває шлях для вступу Фінляндії і Швеції до НАТО", — заявив Столтенберг, зазначивши, що в меморандумі враховано побоювання Туреччини, зокрема щодо експорту озброєнь і боротьби з тероризмом.

Рішення про вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу буде ухвалено в середу. Надалі всі країни Альянсу повинні будуть ратифікувати це рішення.

Раніше Фокус повідомляв, що Естонію зітруть із землі, якщо НАТО не змінить свої плани. Про це заявила естонська прем'єр-міністриня Кая Каллас. Звірства в Бучі, за її словами, є наочним підтвердженням того, що оборонні плани блоку для країн Балтії виявляться неефективними у разі вторгнення РФ. Плани НАТО щодо безпеки балтійських країн передбачають ідею "здачі та звільнення" територій за 180 днів.

Нагадаємо, що фінський генерал заявив, що Фінляндія готова воювати з РФ. Скандинавська країна має одну з найсильніших артилерій у Європі. Є запас крилатих ракет дальністю до 370 км. 2% ВВП країни витрачається на оборонний сектор — вище, ніж у багатьох натовських країн.