"Решение неизбежно": Турция поддержала вступление в НАТО Швеции и Финляндии (видео)

Представители турецкого руководства подписали с двумя скандинавскими странами совместный меморандум. В нем говорится об обязательстве оказывать полную поддержку против угроз безопасности друг друга.

Во вторник, 28 июня, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что турецкое руководство согласилось поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает CNN.

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По словам Ниинисте, представители трех стран — Турцией, Финляндией и Швецией — перед саммитом НАТО в Мадриде подписали совместный меморандум по данному вопросу, в котором говорится об обязательстве Финляндии, Швеции и Турции "оказывать полную поддержку против угроз безопасности друг друга".

По словам представителя Финляндии, конкретные шаги относительно вступления в Альянс должны быть согласованы союзниками в течение следующих нескольких дней. "Но сейчас это решение неизбежно", — подчеркнул финский президент.

Столтенберг уверен, что Финляндию и Швецию примут в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в этой связи заявил о своей уверенности в том, что Финляндия и Швеция успешно присоединятся к НАТО после подписания трехстороннего меморандума о взаимопонимании.

"Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое открывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО", — заявил Столтенберг, отметив, что в меморандуме учтены опасения Турции, в частности, относительно экспорта вооружений и борьбы с терроризмом.

Решение о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс будет принято в среду. В дальнейшем все страны Альянса должны будут ратифицировать это решение.

Ранее Фокус сообщал, что Эстонию сотрут с лица земли, если НАТО не изменит свои планы. Об этом заявила эстонский премьер-министр Кая Каллас. Зверства в Буче, по ее словам, служат наглядным подтверждением того, что оборонные планы блока для стран Балтии окажутся неэффективными в случае вторжения РФ. Планы НАТО относительно безопасности балтийских стран предусматривают идею "сдачи и освобождения" территорий за 180 дней.

Напомним, что финский генерал заявил, что Финляндия готова воевать с РФ. Скандинавская страна обладает одной из сильнейших артиллерий в Европе. Имеется запас крылатых ракет дальностью до 370 км. 2% ВВП страны расходуется на оборонный сектор — выше, чем у многих натовских стран.